Corona-Schnelltests: Hier können sich Berliner kostenlos testen lassen

Der Senat kalkuliert mit rund 3,1 Millionen Schnelltests, die pro Woche in Berlin vorgenommen werden könnten. Nun mischen auch Apotheken mit.

Seit dem 8. März ermöglicht die Bundesregierung allen Bürgern den Zugang zu kostenfreien Corona-Tests. In Berlin können sich alle, die einen der wöchentlich kostenlosen Corona-Tests durchführen lassen wollen, an bekannte und neue Teststellen wenden. Auch in vielen Apotheken wird ab sofort – oftmals ohne Anmeldung – getestet. Der Senat hat auf einer eigens dafür eingerichteten Homepage sämtliche Teststellen zusammengefasst. Per Klick gelangen Nutzer zur Terminvergabe oder können sich registrieren.

Aktuell stehen 109 Teststellen und -zentren zur Auswahl (Stand: 15. März). Täglich kommen neue hinzu. Eine Auswahl der Teststellen nach Bezirken:

Mitte:

Corona-Testzentrum des Gesundheitsamts BA Mitte , Parkfläche hinter dem Rathaus Wedding, Müllerstraße 146/147, (Zufahrt über Genter Straße), Terminbuchung erforderlich

, Parkfläche hinter dem Rathaus Wedding, Müllerstraße 146/147, (Zufahrt über Genter Straße), Terminbuchung erforderlich Nordkreuz Apotheke , Hanne-Sobek-Platz, Terminbuchung möglich

, Hanne-Sobek-Platz, Terminbuchung möglich Covidzentrum , Bergstraße 20, Terminbuchung notwendig

, Bergstraße 20, Terminbuchung notwendig Corona Testzentrum Berlin Mitte , Stromstraße 20, öffnet am 1. April

, Stromstraße 20, öffnet am 1. April Testzentrum Berlin Zentral , Poststadion Lehrter Straße 59,

, Poststadion Lehrter Straße 59, Corona Testzentrum Mitte, Auguststraße 20, Terminbuchung erforderlich

Die Termine buchen Sie am besten per Link auf der Senatsseite. So gelangen Sie direkt zu den kostenlosen Bürgertests.

Pankow:

Lima Schnelltest-Station Berlin , Buchholzer Straße 54, Terminbuchung notwendig

, Buchholzer Straße 54, Terminbuchung notwendig Arcaden Apotheke , Schönhauser Allee 79, Terminbuchung notwendig

, Schönhauser Allee 79, Terminbuchung notwendig Vivantes Prenzlauer Berg , Fröbelstraße 15, Terminbuchung erforderlich

, Fröbelstraße 15, Terminbuchung erforderlich Covid 19 Center , Kollwitzstraße 22, Terminbuchung möglich, nicht erforderlich

, Kollwitzstraße 22, Terminbuchung möglich, nicht erforderlich Corona Testzentrum Prenzlauer Berg, Prenzlauer Allee 224, keine Terminbuchung notwendig

Friedrichshain-Kreuzberg:

Covidzentrum Moritz , Prinzessinnenstraße 8-14, Terminbuchung erforderlich

, Prinzessinnenstraße 8-14, Terminbuchung erforderlich ASB Coronatest , Gneisenaustraße 40, Terminbuchung möglich

, Gneisenaustraße 40, Terminbuchung möglich Bezirksapotheke Friedrichshain , Warschauer Straße 27, Terminbuchung möglich

, Warschauer Straße 27, Terminbuchung möglich Coronatest.de an S/U Warschauer Straße , Revaler Straße 99, Terminbuchung möglich

, Revaler Straße 99, Terminbuchung möglich Testzentrum Friedrichshain-Kreuzberg, Prinzenstraße 23, Terminbuchung erforderlich

Charlottenburg-Wilmersdorf:

Corona Schnelltest am Kudamm (im Hotel Bristol), Fasanenstraße 16, Terminbuchung notwendig

Fasanenstraße 16, Terminbuchung notwendig Coronatest.de S/U Zoologischer Garten, Breitscheidplatz 1, Terminbuchung möglich

Breitscheidplatz 1, Terminbuchung möglich Testzentrum Charlottenburg, Zillestraße 10, Terminbuchung notwendig

Zillestraße 10, Terminbuchung notwendig Mobiler Covid Testservice GBR, Brandenburgische Str. 23, Terminbuchung möglich

Brandenburgische Str. 23, Terminbuchung möglich Kranich-Apotheke, Lindenallee 28, Terminbuchung möglich

Spandau:

Testzentrum Spandau , Schönwalder Allee 26, (Hintereingang Haus 2), Terminbuchung und vorab registrieren

, Schönwalder Allee 26, (Hintereingang Haus 2), Terminbuchung und vorab registrieren Vivantes Klinikum Spandau , Neue Bergstraße 6, Terminbuchung notwendig

, Neue Bergstraße 6, Terminbuchung notwendig Mariannen Apotheke , Brunsbütteler Damm 271, Terminbuchung möglich

, Brunsbütteler Damm 271, Terminbuchung möglich Preussen Apotheke Spandau , Carl-Schurz-Straße 29, Terminbuchung möglich

, Carl-Schurz-Straße 29, Terminbuchung möglich Corona-Screening-Ambulanz-Havelhöhe Haus 16, Kladower Damm 221, Terminbuchung notwendig

Tempelhof-Schöneberg:

Feurig Apotheke , Hauptstrasse 131, Terminbuchung notwendig

, Hauptstrasse 131, Terminbuchung notwendig DRK Schöneberg , Ebersstraße 80A, Terminbuchung notwendig

, Ebersstraße 80A, Terminbuchung notwendig Testzentrum Tempelhof-Schöneberg , Mariendorfer Damm 64, (Eingang über den Parkplatz rechts in der Königsstraße, Metalltreppe hoch zum Personaleingang), Terminbuchung erforderlich

, Mariendorfer Damm 64, (Eingang über den Parkplatz rechts in der Königsstraße, Metalltreppe hoch zum Personaleingang), Terminbuchung erforderlich Preussen Apotheke Kurfürstenstraße, Kurfürstenstraße 57, 12105 Berlin, Terminbuchung erforderlich

Bei einem positiven Ergebnis stellen die Testzentren ein ärztliches Attest auf Deutsch und Englisch aus. Positiv Getestete müssen ihr Testergebnis per PCR-Test absichern lassen und sich direkt in Quarantäne begeben. Die PCR-Nachtestung kann entweder im gleichen Testzentrum durchgeführt werden oder in jedem anderen Zentrum, das PCR-Tests anbietet.

Steglitz-Zehlendorf:

Drake Apotheke , Drakestr. 20, Terminbuchung möglich

, Drakestr. 20, Terminbuchung möglich Testzentrum Steglitz-Zehlendorf , Kirchstraße 1-3, Terminbuchung notwendig

, Kirchstraße 1-3, Terminbuchung notwendig Covid Zentrum Grunewald , Clayallee 343, Terminbuchung notwendig

, Clayallee 343, Terminbuchung notwendig Marien Apotheke, Ruthstraße 12, Terminbuchung nicht notwendig

Reinickendorf:

MVZ Gotthardstraße , Gotthardstraße 23-25, Terminbuchung notwendig

, Gotthardstraße 23-25, Terminbuchung notwendig Testzentrum Reinickendorf , Antonienstraße 51, Terminbuchung notwendig

, Antonienstraße 51, Terminbuchung notwendig Sanimedius Apotheke Pankower Allee, Pankower Allee 47/51, Terminbuchung nicht notwendig

Neukölln:

Corona Test Zentrum Neukölln , Richardstraße 85/86, Terminbuchung möglich

, Richardstraße 85/86, Terminbuchung möglich Estrel Berlin , Sonnenallee 225, Terminbuchung notwendig

, Sonnenallee 225, Terminbuchung notwendig Hausarztpraxis am Britzer Damm , Britzer Damm 63, Terminbuchung notwendig

, Britzer Damm 63, Terminbuchung notwendig Forum Apotheke am Rathaus Neukölln, Karl-Marx-Straße 80, Terminbuchung notwendig

Lichtenberg:

Covidtest Berlin , Landsberger Allee 270, Terminbuchung möglich

, Landsberger Allee 270, Terminbuchung möglich Schneemann‘s Apotheke oHG , Hansastraße 236, einfach vorbeigehen

, Hansastraße 236, einfach vorbeigehen Evangelisches Krankenhaus Königin-Elisabeth Herzberge , Herzbergstraße 79, Terminbuchung möglich

, Herzbergstraße 79, Terminbuchung möglich Testzentrum Berlin Ost, Max-Taut-Aula Fischerstraße 36, Terminbuchung nicht notwendig

Treptow-Köpenick:

Testzentrum Treptow-Köpenick , Spreestraße 6, (Pflegestützpunkt Treptow/ Albatros), Terminbuchung notwendig

, Spreestraße 6, (Pflegestützpunkt Treptow/ Albatros), Terminbuchung notwendig Coronatest-Adlershof , Ernst-Augustin-Straße 12, Terminbuchung notwendig

, Ernst-Augustin-Straße 12, Terminbuchung notwendig COVID TestCenter , Grünauerstraße 5, Terminbuchung notwendig

, Grünauerstraße 5, Terminbuchung notwendig Stadt-Apotheke Köpenick, Grünstraße 24, Terminbuchung notwendig

Marzahn-Hellersdorf:

Kaufpark Apotheke , Landsberger Chaussee 17, Terminbuchung notwendig

, Landsberger Chaussee 17, Terminbuchung notwendig Testzentrum Marzahn-Hellersdorf , Jänschwalderstraße 4, Terminbuchung notwendig

, Jänschwalderstraße 4, Terminbuchung notwendig Sanimedius Apotheke im Hufeland Ärztehaus, Mehrower Allee 22, Terminbuchung nicht notwendig

Datum: 16. März 2021, Text: red, Bild: IMAGO/Stefan Zeitz