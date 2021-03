Kostenlose Lastenfahrräder für Spandau

Mit dem Frühling naht eine neue Saison für Lastenfahrräder. Interessierte können sie in Spandau kostenlos ausleihen. Das Projekt läuft bis zum Juli 2023.

Das Bezirksamt Spandau und der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Berlin setzen ihre Kooperation im Projekt „fLotte-kommunal“ fort. Ob gewerblich oder privat: Jeder kann sich weiterhin an zehn kommunalen oder gemeinnützigen Einrichtungen in Spandau kostenlos ein Lastenfahrrad für bis zu drei Tage ausleihen.

Das im Herbst 2018 gestartete Pilotprojekt wird aus Mitteln des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz gefördert und bis Juli 2023 verlängert. Neu ist ab März ein Lastenrad beim Spandauer Jugend e.V. Das teilt das Bezirksamt Spandau mit.

Fast 1,5 Tonnen CO2 eingespart

Dazu erklärt Verkehrsstadtrat Frank Bewig (CDU): „Ob Großeinkauf, Kindertransport oder kleinere Umzüge – unsere kostenlosen Lastenräder sind eine attraktive Alternative zum Auto und ein Beitrag zur Mobilitätswende in Berlin. Das Projekt “fLotte-kommunal“ der Bezirke Spandau und Lichtenberg mache längst Schule und werde nahezu berlinweit in elf Bezirken angeboten. Bewig: “Allein durch die Ausleihen in Spandau konnten im ersten Jahr fast 1,5 Tonnen CO2 eingespart werden. 40 Prozent der Nutzenden hatten angegeben, dass sie für ihre Fahrt andernfalls ein Auto genommen hätten.”

Dass die kommunale Lastenradflotte in Spandau weiterrollen kann, freut auch Thomas Büermann, der beim ADFC Berlin für das Projekt verantwortlich ist: „Wie gut unser Angebot kostenloser Lastenräder angenommen wird, zeigt auch die Zahl der Benutzenden, die kontinuierlich steigt. Mittlerweile sind es in Spandau fast 400 registrierte Nutzerinnen und Nutzer, die sich regelmäßig an den kostenlosen Lastenrädern erfreuen.“

Wer ein Lastenrad leihen möchte, meldet sich beim ADFC Berlin. Weitere Informationen zu „fLotte“ und den Spandauer Ausleihstationen unter https://flotte-berlin.de/ oder auf der Website der KlimaWerkstatt Spandau unter https://klimawerkstatt-spandau.de/project/flotte-kommunal/.

Datum: 14. März 2021, Text: red, Bild: fLotte Berlin