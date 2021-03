Ralf Königs „Vervirte Zeiten“ als Buchpremiere im Livestream

Von jenem denkwürdigen Tag im März vergangenen Jahres bis zum Beginn des „Lockdown Light“ im November erfreute Ralf König seine Leserschaft täglich auf Facebook und Instagram mit Kurzcomics zur Coronakrise. Mal lustig, mal zum Nachdenken anregend.

Am 14. März präsentiert der Comiczeichner das gerade erschienene Gesamtwerk mit Auszügen und Highlights aus „Vervirte Zeiten“ – live gestreamt aus dem BKA. Zwar ohne Publikum, aber mit tosendem Lachband und Dämpfung für den tristen Lockdown-Kulturentzug. Dabei sorgt König schon mit der Beschreibung seines neusten Comics für Zustimmung: „Eine dieser Nachrichtenmeldungen: Ein neuartiges Virus ist in China aufgetaucht. Gähn. Da hätte ja gleich der Sack Reis umfallen können.“ Aber nur wenige Monate später trat die Menschheit voll auf die Bremse. Die Irritation ist groß, auch bei Konrad und Paul in Köln: Lockdown ? Zu Hause bleiben? Und das im Frühling, wenn Pauls Hormone Samba tanzen und sein Sperling piept!