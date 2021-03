Frauenmärz 2021: Starke Frauen aus Tempelhof-Schöneberg im Videoporträt

Netzwerkerinnen, Visionärinnen und Macherinnen im Porträt: Eine Videoporträt-Reihe über starke Frauen, die im Rahmen des Frauenmärz 2021 produziert wurde, ist ab 12. März online.

Die Filmreihe bietet Einblicke in die Berufs- und Lebenswelt der Frauen und beleuchtet dabei ganz unterschiedliche Aspekte und Fragen. Eine Jazz-Musikerin, eine Köchin und Autorin, eine Künstlerin, eine Professorin, eine Unternehmensberaterin, eine Aktivistin und Schriftstellerin und eine Kostümdesignerin stehen im Rahmen des Frauenmärz 2021 im Fokus. Sie sind die Protagonistinnen der sieben Videoporträts.

Sieben Filmemacherinnen – von der renommierten Dokumentaristin, über die erfahrene Journalistin bis zu Absolventinnen und Studentinnen der UdK Berlin – waren eingeladen, Frauen aus und rund um den Bezirk Tempelhof-Schöneberg zu porträtieren. Die Videoporträts zeigen Momentaufnahmen spannender Begegnungen zwischen den Filmemacherinnen und deren Protagonistinnen. Sie rücken dabei verschiedene weibliche Stimmen, Realitäten und Positionen in den Mittelpunkt.

Female Jazz bis Spurensuche in der Geschichte

“Female Jazz” heißt das Videoporträt von Marion Schütt über die deutsch-türkische Jazzsängerin und Komponistin Defne ?ahin, die sich als Austauschschülerin in den USA für die Jazzmusik begeisterte. Coco Sung, die mit ihrem Atelier in Tempelhof beheimatet ist, spricht in dem Porträt von Jieun Park und Häly Heinecker über ihre künstlerische Arbeit und die Möglichkeiten, sich in Deutschland zu vernetzen. Außerdem werden in der Reihe Malakeh Jazmati, Prof. Valeska Schmidt-Thomsen, Katrin Ohlmer und Nadine Bakote porträtiert.

Die Veröffentlichung des Porträts über Katharina Oguntoye, Mitherausgeberin des Klassikers “Farbe bekennen. Afro-deutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte” und Mitbegründerin von ADEFRA, einer Initiative Schwarzer Frauen, muss pandemiebedingt zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Die Videoporträts sind vom 12. bis zum 31. März 2021 online zu sehen unter www.frauenmaerz.de

Datum: 12. März 2021, Text: red, Bild: Hazal Kara