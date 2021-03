Berlin-Reinickendorf: Rollendes Familienbüro hat weitere Haltestellen

Fünf weitere Haltestellen des rollenden Reinickendorfer Familienbüros sind jetzt in Betrieb gegangen. Dort gibt es Rat und Hilfe zu Fragen rund um das Thema Familie.

Zusätzlich zu den bereits angefahrenen vier Haltepunkten am Campus Hannah Höch im Märkischen Viertel, am Bürgeramt in der Teichstraße, der Grundschule in den Rollbergen und dem Familienzentrum „Haus am See“ fährt der Familienbürobus ab sofort in allen geraden Kalenderwochen auch nach Hermsdorf zum Fellbacher Platz. In ungeraden Wochen kommt das Familienbüro nach Konradshöhe, Lübars, Heiligensee und zur Ringelnatz-Grundschule. Das teilt das Bezirksamt Reinickendorf mit.

Hilfe für Familien

In dem geräumigen Bus können Interessierte alle Fragen und bürokratischen Angelegenheiten rund um das Thema Familie schnell und unkompliziert klären, heißt es aus der Verwaltung. Zudem bietet der der Beratungsbus drei Beratungsplätze, eine kleine Küche, einen Wickeltisch, einen Spielbereich für Kleinkinder und einen Platz für größere Kinder.

An welchen Wochentagen und zu welchen Uhrzeiten das rollende Familienbüro in weiteren Regionen kommt, ist auch auf der Familienbüro-Website nachzulesen. Wegen der Corona-Pandemie ist momentan eine telefonische Terminvereinbarung nötig. Und zwar montags bis freitags zwischen 8 Uhr und 16 Uhr unter der Telefonnummer (030) 85 60 68 62 58.

Hier eine Übersicht zu den Haltestellen des rollenden Familienbüros:

Gerade Kalenderwochen:

Neu: montags von 15 Uhr bis 19 Uhr in Hermsdorf am Fellbacher Platz

Dienstags 13.30 Uhr bis 18 Uhr Campus Hannah Höch, Finsterwalder Straße 52-56

Mittwochs 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr am Bürgeramt, Teichstraße 65 zwischen Haus 1 und 2

Mittwochs 13.30 Uhr bis 17 Uhr Grundschule in den Rollbergen, Waldshuter Zeile 6

Ungerade Kalenderwochen:

Neu: montags von 9 Uhr bis 15 Uhr in Konradshöhe, am Falkenplatz/Falkenhorstraße 3

Neu: dienstags von 10 Uhr bis 13 Uhr in Lübars, Zabel-Krüger-Damm 137a

Neu: Dienstags von 14 Uhr bis 17 Uhr in Heiligensee, Am Dachsbau 12

Mittwochs von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr am Familienzentrum „Haus am See“, Stargardtstraße 9

Neu: mittwochs von 13.30 Uhr bis 17 Uhr vor der Ringelnatz-Grundschule, Wilhelm-Gericke-Straße 7

Datum: 12. März 2021, Text: red, Bild: BA Reinickendorf