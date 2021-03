Diese Berliner Museen öffnen am 16. März wieder

Nach mehreren Monaten der coronabedingten Schließzeit öffnen bald die ersten Museen. Weitere Berliner Kulturhäuser sollen am 1. April folgen.

Am 16. März öffnen laut den Staatlichen Museen zu Berlin zunächst die Alte Nationalgalerie, die James-Simon-Galerie, das Neue Museum und das Pergamonmuseum. Außerdem empfangen das Panorama auf der Museumsinsel Berlin sowie das Museum Europäischer Kulturen am Museumsstandort Dahlem in der kommenden Woche wieder Besucher. Weitere Museen sollen am 1. April folgen.

Für einen Museumsbesuch werden weiterhin Zeitfenstertickets benötigt, die ab dem 12. März, ausschließlich online, gebucht werden können. Es werden ausschließlich Einzeltickets verkauft. Der Verkauf von Standorttickets sowie der Berlin Welcome Card und der Museumscard wird laut den Museen ausgesetzt. Darüber hinaus gelten Maskenpflicht, ein Abstand von 1,5 Metern sowie die Erfassung der Kontaktdaten beim Betreten des Museums.

Das sind die Highlights:

Mit Spannung wird die (Wieder-)Eröffnung des Humboldt Forums erwartet. Das wurde im Dezember-Lockdown bereits digital eröffnet. Voraussichtlich ab dem 1. April können Berliner dann auch die Ausstellungen vor Ort erleben. Zuletzt wurde die berühmte Statue des Hindu-Gottes Vishnu aus der Sammlung des Museums für Asiatische Kunst von Dahlem ins Humboldt Forum verlegt.

Das Bröhan-Museum in Charlottenburg plant seine Wiedereröffnung für den 1. April. Zu sehen sind zunächst die Ausstellungen „Luigi Colani und der Jugendstil“ und „Der proletarische Blick – Arbeiterfotografie der 1920er Jahre“. Ab dem 13. April präsentiert das Bröhan-Museum zusätzlich die neue Ausstellung „Braun 100“.

Die Sanierung der Friedrichswerderschen Kirche wurde im Herbst abgeschlossen. Seit dem 27. Oktober 2020 nutzen die Staatlichen Museen zu Berlin das Kirchengebäude wieder als Ausstellungsraum für die Alte Nationalgalerie. Voraussichtlich ab dem 1. April ist hier dann wieder eine Auswahl an Skulpturen aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu sehen.

Weitere Infos zu den Museen, Ausstellungen und Öffnungszeiten gibt es hier.

Datum: 11. März 2021, Text: red/kr, Bild: Nationalgalerie – Staatliche Museen zu Berlin/David von Becker