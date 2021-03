Berlin-Spandau: Der neue Kiez wird „Siemensstadt²“ heißen

Hierzu erklärte Siemens-Vorstand Cedrik Neike: „In der Siemensstadt² wollen wir einen Platz für Begegnung und Austausch schaffen. ‚Siemensstadt Square‘ ausgesprochen, steht der Name für einen Treffpunkt, an dem Menschen zusammenkommen – zum Leben, Wohnen und Arbeiten. Gleichzeitig weist der Name auf den neu entstehenden, zentralen Platz hin – das Herz der neuen Siemensstadt.“