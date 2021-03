Marzahn-Hellersdorf: Frühlingsreise in die Gärten der Welt

Mit den ersten Märzwochen zieht der Frühling auch in die Gärten der Welt in Marzahn-Hellersdorf ein. Einige Attraktionen erwachen auf dem riesigen Park-Areal jetzt aus ihrem Winterschlaf.

Ab sofort können Familien, Paare und auch Einzelpersonen ihre Zeitfenster für den Irrgarten der Gärten der Welt buchen. Aufgrund der anhaltenden Pandemie kann die Anlage ausschließlich in begrenzter Personenanzahl und mit gültiger Buchung genutzt werden. Verirren können sich Besucher entlang der 1.225 immergrünen Eiben und Buchen. Schummeln ist nicht möglich, denn die rund zwei Meter hohen Hecken verwehren selbst groß gewachsenen Menschen den vorausschauenden Blick zur Orientierung. In der Mitte des Irrgartens angekommen, gibt es vom Aussichtsturm einen belohnenden Überblick auf die präzise Geometrie der insgesamt 2.000 Quadratmeter großen Anlage. Die maximal 30-minütigen Zeitfenster können Interessierte für jeweils Freitag, Samstag, Sonntag und an den Feiertagen telefonisch unter (030) 700 90 67 20 oder via E-Mail bei den Gärten der Welt buchen. besucherzentrum@gaertenderwelt.de.

Märchen im Blick und Geschichten im Ohr

Nach einer Winterpause erklingen auch Anna Rispolis Skulptur- und Klanginstallation wieder an ihrem angestammten Platz. Abseits des Hauptweges in der Nähe des Karl-Foerster-Staudengartens gibt es im Märchenwald fantastische Schätze zu entdecken. Im begehbaren Kunstwerk mit dem sagenhaften Namen „Nicht alle Geschichten sind erzählt…“ warten von Dornröschen bis zur Kleinen Meerjungfrau fast alle märchenhaften Lieblingshelden auf die Besucher. Kommt man den einzigartigen Figuren näher, können die den eingesprochenen Geschichten der Bezirks-Bewohner über Glück oder Liebe lauschen.

Ausguck zum „Grün Hören“

Nachdem die Klanginstallation des Berliner Medienkünstlers und Komponisten Georg Klein in Zusammenarbeit mit dem Orchester des Wandels am Westhang des Kienbergs Ende vergangenen Jahres in den Winterschlaf versetzt wurde, können Spaziergänger beim Besuch der 85 Meter langen Tälchenbrücke jetzt wieder gespannt die Ohren spitzen. Aus sechs Hörbäumen erklingen auf dem Marzahner Ausguck wieder zwölf Vogelduette und am Ende der Tälchenbrücke befindet sich das Klangfernrohr, mit dem man die Umgebung nach fiktiven Lauten zu verschiedenen Tieren und Pflanzen absuchen kann.

Die Hygiene- und Abstandsmaßnahmen

Das Team der Gärten der Welt bittet um Einhaltung der Hygiene- und Abstandsmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus im gesamten Park. In bestimmten Bereichen der Parkanlagen gilt die Maskenpflicht. Informationen zu den Coronamaßnahmen für den Besuch in den Parkanlagen beantworten, gibt es online unter.

Seit dem 1. März sind die Kassen mit Personal oder Ticketautomat und Scanner täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Mit Einbruch der Dunkelheit wird der Park wieder geschlossen.

Die Tageskarte kostet für Erwachsene sieben, ermäßigt drei Euro. Ein Feierabendticket ist montags bis freitags ab 17 Uhr zu 4,50 Euro erhältlich. Kinder bis zu fünf Jahren haben freien Eintritt und zu den Events und Festen gelten gesonderte Eintrittspreise. Der Haupteingang am Blumberger Damm ist mit dem Bus X69, Haltestelle Blumenberger Damm/Gärten der Welt zu erreichen. Den Eingang in der Eisenacher Straße erreichen Besucher am besten per Bus 195

Datum 7. März 2021, Text: red, Bild: Gärten der Welt / Konstantin Börner