So funktionieren die Corona-Schnelltests für zuhause

Der Weg aus dem Dauer-Lockdown soll auch mit dem Einsatz von praktischen Schnelltests gesichert werden. Das gilt es bei den Laien-Schnelltests zu beachten.

Impfungen und Selbsttests sollen uns aus dem Dauer-Lockdown führen. Während Ersteres nach wie vor schleppend verläuft, wachsen die Hoffnungen auf praktische Schnelltests für zuhause. Ab Mitte März sollen zudem alle Bürger in Testzentren, Arztpraxen und Apotheken von geschultem Personal mit kostenlosen Antigen-Schnelltests getestet werden können. Durch diese Schnelltests erhofft sich die Bundesregierung, mittelfristig mehr Lockerungen ermöglichen zu können. Die Schnelltests müssen nicht im Labor ausgewertet werden. Der Teststreifen reagiert bereits nach etwa 15 Minuten mit Verfärbungen. Um den Apotheken die Möglichkeit zur Durchführung von Schnelltest bei den Bürgern zu erleichtern, setzen viele Bezirke in Berlin auf schnell umsetzbare Lösungen. So kündigte der Charlottenburg-Wilmersdorfer Ordnungsstadtrat Arne Herz (CDU) an, „dass der provisorische Aufbau von Zelten als Testzentren vor Apotheken in dieser Pandemiezeit ausnahmsweise vorübergehend erlaubt werden kann.“ Auch andere Bezirke wollen nachziehen.

Selbst-Schnelltests für zuhause

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat vor wenigen Wochen die Sonderzulassung für drei Corona-Selbsttests erteilt. Bei diesen genügt es, eine Probe aus dem vorderen Nasenbereich zu entnehmen. Die einfache Handhabung soll die Tests alltagstauglich machen. Das Ergebnis liegt nach 15 bis 30 Minuten vor. Die Antigentests weisen akute Infektionen nach, indem sie SARS-CoV-2-Antigene (Virusproteine) mittels Antikörper fixieren und diese dann mit einer Farbreaktion sichtbar machen. Das Ergebnis kann ganz einfach abgelesen werden. Die Schnelltests für den Eigengebrauch könnten unter anderem Besuche bei Großeltern wieder möglich machen.

Negatives Ergebnis kein Freifahrtschein

Die Antigentests gelten allerdings nicht als so exakt wie PCR-Tests. Ein positives Corona-Ergebnis muss laut Robert-Koch-Institut deshalb auch nochmals mittels PCR-Test im Anschluss bestätigt werden. Ebenso sei ein negatives Testergebnis kein Freibrief für Umarmungen und Treffen mit mehreren Personen, warnt das RKI. Jeder müsse verantwortungsvoll mit dem Test und dem Ergebnis umgehen. Sie seien aber „keine Wunderwaffe“, erklärte RKI-Präsident Lothar Wieler.

Die Kosten werden (größtenteils) übernommen

Wieviel kosten die Schnelltests für zuhause? Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plant, dass der Bund die Kosten für Schnelltests größtenteils für alle Bürger übernimmt. Zuletzt war von einem Eigenanteil von einem Euro pro Test die Rede. Berlin hat knapp zwei Millionen der Tests für Laien bestellt, die ab dem 8. März ausgeliefert werden sollen.

Ob sie dann nur in Apotheken oder ähnlich wie in Österreich auch in Supermärkten verkauft werden, ist noch unklar. Derweil hat die Drogeriekette dm bereits angekündigt, Tests des Herstellers Boson ab dem 9. März verkaufen zu wollen.

In Zukunft könnte es übrigens weitere Laien-Selbsttests geben. Rund 50 Firmen haben bereits entsprechende Anträge gestellt.

Datum: 1. März 2021, Text: red/kr, Bild: iStock/Getty Images Plus/Photographer