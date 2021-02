Neukölln: Luftreinigungsgeräte für die Walter-Gropius-Schule

Der Walter-Gropius-Schule in Neukölln übergab der Unternehmensverband Berlin-Brandenburg (UVB) kürzlich drei hochwertige Luftreinigungsgeräte. Sie sorgen dafür, dass Schüler und Lehrkräfte ohne Angst vor einer Infektion in der Schule zusammenarbeiten können.

Die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) unterstützen ihre Partnerschule bei der Rückkehr zu einem sicheren und verantwortbaren Unterricht. Der Walter-Gropius-Schule in Neukölln übergab der Spitzenverband gestern drei hochwertige Luftreinigungsgeräte. So soll das Miteinander in der Schule sicherer sein.

UVB-Hauptgeschäftsführer Christian Amsinck sagte dazu: „Das gemeinsame Lernen ist für die Zukunft der jungen Menschen sehr wichtig. Mit den neu beschafften Luftreinigungsgeräten wollen wir einen Beitrag dazu leisten, dass dies so sicher wie möglich geschehen kann.“ Die Luftreinigungsgeräte seien hochwirksam, geräuscharm und mobil, erklärte Amsinck weiter. Außerdem verursachten sie nur geringe Folgekosten.

Kurzfristige und unbürokratische Hilfe

Auch Bildungsstadträtin Karin Korte (SPD) zeigte sich erfreut: „Die Unternehmensverbände und die Walter-Gropius-Schule arbeiten seit acht Jahren intensiv zusammen. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der Berufsorientierung. So trainieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der UVB regelmäßig Bewerbungsgespräche mit Schülerinnen und Schülern der Abschlussjahrgänge und geben ihnen Tipps zu den Bewerbungsunterlagen. Die Spende der Luftreinigungsgeräte ist uns natürlich hochwillkommen und ergänzt die Geräte, die aus Landesmitteln für unsere Schulen angeschafft werden.“

Die Schulleitung der Walter-Gropius-Schule plant, die Luftreinigungsgeräte zunächst in den Jahrgängen 1 und 2 der Grundstufe einzusetzen. Später sollen sie dann in der gymnasialen Oberstufe bei der Vorbereitung und Durchführung der Abiturprüfungen für saubere Luft sorgen.

Jutta Löwener aus der Schulleitung begrüßte die Spende ebenso: „Die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg haben uns als ihrer Partnerschule kurzfristig und unbürokratisch Luftreinigungsgeräte zur Verfügung gestellt. Ein Teil unserer Schülerinnen und Schüler kann nun – gut geschützt vor einer Infektion – wieder im Klassenzimmer am Unterricht teilnehmen. Wir freuen uns, dass wir in der schwierigen Corona-Situation einen Partner wie die UVB haben. Vielen Dank dafür!“

Datum: 23. Februar 2021, Text: red/ast, Bild: getty images/Drazen Zigic