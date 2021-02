Marzahn-Hellersdorf: Lauras Freunde helfen bei der Suche nach einer Stammzellenspende

Lauras Freunde und Familie helfen jetzt dabei, einen Stammzellenspender zu finden, der ihr das Leben retten kann. Dazu haben sie bereits ein Youtube-Video zusammengestellt, dass für die Registrierung von Stammzellenspendern beim DKMS wirbt.

Hier können Sie sich registrieren

Über den Link der Deutschen Gesellschaft für Knochenmarkspende gGmbH (DKMS), die direkt auf die Situation von Laura hinweist und ihre Geschichte erzählt, haben sich seit Ende Januar bereits fast 3.600 Menschen registrieren lassen. Noch ist aber keine passende Spenderin gefunden worden. Aus diesem Grund haben auch die Marzahn-Hellersdorfer Bezirksbürgermeisterin Dagmar Pohle, Jugendstadtrat Gordon Lemm und Sozialstadträtin Juliane Witt ganz aktuell nochmal an die Bürgerinnen und Bürger appelliert. “Wir bitten Sie herzlich, sich zu melden, wenn Sie eine mögliche Spenderin oder ein möglicher Spender für Knochenmark sein könnten. Es ist ein einfacher Vorgang, der per Post und unkompliziert auch in Zeiten von Corona möglich ist. Wir stehen in engem Kontakt mit der DKMS und mit der Familie, die eine schwere Zeit erlebt. Herzlichen Dank Allen, die sich hier bereits als Spender und auch mit finanzieller Unterstützung engagiert haben”, kommentiert Dagmar Pohle die jüngsten Ereignisse.

Sich als möglicher Spender registrieren zu lassen, ist ganz einfach: Über diesen Link kann ein Kontakt zur DKMS aufgenommen werden. Die weitere Vorgehensweise wird dort umschrieben