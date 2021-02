U7 könnte von der Heerstraße bis zum BER fahren

Die Verlängerung der U-Bahnlinie 7 rückt offenbar näher. Offiziell ist aber noch nichts.

Die Senatsverwaltung für Verkehr will allem Anschein nach die U-Bahnlinie 7 ausbauen, um eine weitere Anbindung an den Flughafen BER zu ermöglichen. Darüber berichtet die “Berliner Morgenpost”. Ein Senatssprecher wollte dies weder bestätigen noch dementieren. Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) werde eine von ihr in Auftrag gegebenen Machbarkeitsuntersuchung am heutigen Dienstag im Senat bewerten, hieß es.

Dem Bericht zufolge könnte die U7 bis zum Airport in der einen und bis zur Heerstraße in Spandau in der anderen Richtung verlängert werden. Die Zeitung beruft sich auf eine Besprechungsunterlage der Verkehrsverwaltung zur Auswertung von vier Machbarkeitsstudien zum U-Bahnbau. Demnach gibt es für die Verlängerung der U7 gute Bewertungen, unter anderem, weil sie eine hohe Fahrgastnachfrage habe und Einsparungen im Busverkehr ermögliche. Die Berliner SPD hatte sich Anfang Februar für ein solches Vorhaben ausgesprochen.

Wird die Erweiterung der U8 verschoben?

Dagegen soll die Erweiterung der U8 ins Märkische Viertel und der Abzweig der U6 zum geplanten Forschungs- und Industriepark Urban Tech Republic auf dem früheren Flughafen Tegel vorerst zurückgestellt werden. Noch offen sei die Verlängerung der U3 bis zum S-Bahnhof Mexikoplatz.

Beim Thema U-Bahn herrscht im rot-rot-grünen Senat Uneinigkeit. Die SPD hat sich wiederholt für Ausbauprojekte ausgesprochen. Grüne und Linke setzen vor allem auf die Straßenbahn.

Datum: 16. Februar 2021, Text: red/nm, Bild: imago images/Frank Sorge