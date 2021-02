Neukölln gedenkt an Opfer rassistischer Morde von Hanau

Das Bezirksamt Neukölln gedenkt an Opfer der rassistischen Morde in Hanau

Am 19. Februar 2020 wurden Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nessar Hashemi, Mercedes K., Hamza Kurtovi?, Vili Viorel P?un, Gabriele Rathjen, Fatih Saraço?lu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov durch den Rechtsterroristen Tobias Rathjen ermordet.

Am 18. Februar 2021, dem Vorabend des Jahrestages, wird das Bezirksamt Neukölln der Opfer im Rahmen einer Veranstaltung auf dem Rathausvorplatz gedenken. Bei der Gedenkveranstaltung werden Bezirksbürgermeister Martin Hikel, Anetta Kahane von der Amadeu-Antonio-Stiftung, Kazim Erdogan von “Aufbruch Neukölln”, Claudia von Gélieu von “Rudow empört sich” und Nader Khalil vom Deutsch-Arabisches Zentrum sprechen. Alles unter Einhaltung der Coronaregeln.

213 Kerzen für die Todesopfer

Anlässlich des Jahrestags werden in den Fenstern des Rathauses 213 Kerzen zum Gedenken an alle Todesopfer rechtsextremer oder rassistischer Gewalt aufgestellt. Am Balkon des Rathauses werden die Bilder und Namen der Mordopfer aus Hanau zu sehen sein.

Die Veranstaltung wird darüber hinaus live bei Facebook übertragen

(https://www.facebook.com/BANeukoellnBerlin).

Alle Interessierten sind herzlich zur Veranstaltung eingeladen. Auf dem Vorplatz besteht Maskenpflicht!