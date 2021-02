Impfzentrum für “Junge” in Tegel eröffnet

Nach der Arena in Treptow, dem Eisstadion im Wedding und der Messehalle 21 im Westend ist vergangene Woche das vierte Berliner Impfzentrum an den Start gegangen. Die Impfung des Stoffs Astrazeneca erhalten im ehemaligen Flughafen Tegel nur unter 65-Jährige.

Das vierte Berliner Corona-Impfzentrum ist seit Mittwoch in Tegel in Betrieb. Es ist im Terminal C des ehemaligen Flughafens Tegel zu finden. So erfüllen die Räume des seit Anfang November nicht mehr genutzten Flughafens wieder einen Zweck..

Nach Angaben der Gesundheitsverwaltung startet der Betrieb mit 200 Impfungen täglich und soll schrittweise – abhängig von der verfügbaren Impfstoffmenge – auf 1.000 gesteigert werden.

Astrazeneca nur für “Jüngere”

Zum Einsatz kommt der neue Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca. Er wird anders als der Impfstoff von Biontech-Pfizer und der des US-Herstellers Moderna nur Menschen unter 65 Jahren injiziiert. Das Impfzentrum in Tegel kommt deshalb für ältere Berliner nicht infrage. Somit gibt es in Tegel zunächst Impfungen für Beschäftigte in Pflege- und Gesundheitsberufen.

Da dort zunächst medizinisches Personal seine Impfung erhält, gibt es Unterschiede zu anderen Impfzentren. Kostenlose Taxifahrten, die den Menschen über 80 Jahren vorbehalten sind, gebe es zum Impfzentrum in Tegel etwa nicht. Aber einen kostenlosen Bus-Shuttle, der die Personen zum Impfzentrum fährt.

Noch zwei Impfzentren ausständig