Berlin-Pankow: Erstes Outdoor-Fitnessstudio eröffnet

Auf einem Parkplatz in Pankow können Berliner jetzt wieder trainieren – draußen und mit viel Abstand.

Schwimmbäder, Yogastudios und Fitnessstudios: Durch die Corona-bedingten Schließungen kommt Bewegung bei vielen Berlinern zu kurz. Dass es aber durchaus Konzepte gibt, wie ein Besuch im Fitnessstudio trotz Pandemie realisierbar ist, zeigt das Beispiel der Fitnesskette McFit. Diese hat ihre Sportgeräte nun einfach auf eigens angemieteten Parkplätzen vor ausgewählten Studios aufgestellt. Auch an der Pankower Romain-Rolland-Straße 32 gibt es jetzt eines dieser Outdoor-Studios.

„Wir sind davon überzeugt, dass Fitness für die Gesundheit der Menschen elementar wichtig ist. Nach 15 Wochen im zweiten Lockdown müssen sich die Menschen wieder bewegen und Fitness betreiben – und das in einem sicheren und verantwortungsvollen Umfeld im Umgang mit dem Virus“, begründet Rainer Schaller die Entscheidung. Er ist Chef der RSG Group, zu der McFit gehört.

Temporäre Lösung

Weil bloßes Jogging auf Dauer eine einseitige Belastung sei und „die Möglichkeiten zuhause für ein ganzheitliches Training in den meisten Fällen nicht ausreichen”, habe man überlegt, wie eine temporäre Lösung aussehen könnte. Schaller: „Wir bieten unseren Mitgliedern deshalb jetzt die Möglichkeit, ihr Training bei uns an ausgewählten Standorten deutschlandweit wieder durchzuführen – allerdings draußen im Freien.” Um dabei weiterhin größere Ansammlungen zu verhindern, können sich die Mitglieder ausschließlich vorab und online für einen 45-minütigen Trainings-Slot anmelden. Nach der Einheit werden die Geräte 15 Minuten lang desinfiziert, ehe neue Kunden kommen. Aktuell gibt es zehn solcher Outdoorstudios in Deutschland – weitere sind bereits in Planung. Wann die Sportstätten wieder regulär öffnen können, steht hingegen noch nicht fest.

Datum: 15. Februar 2021, Text: red/kr, Bild: IMAGO/Bernd Friedel