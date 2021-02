Der Gasometer in Schöneberg soll zu einem Büroturm mit Konferenzcenter umgebaut werden. Dafür gibt es große Pläne. Wie genau diese aussehen, wollen Bauherr Reinhard Müller, Vorsitzender der Euref AG und Bezirksbaustadt Jörn Oltmann (Grüne) in einer gemeinsamen Informationsveranstaltung vorstellen. Für die digitale Veranstaltung können sich die Berliner jetzt anmelden. Denkmalschutz im Visier

Bei der Veranstaltung soll es um den aktuell offiziell ausgelegten Bebauungsplan sowie die Forderungen des Denkmalschutzes gehen. Dieser hatte in der Vergangenheit mehrfach gefordert, dass nach dem Ausbau drei Gerüstringe, also zwei Baufelder, frei bleiben. Müller und der Bezirk wollen jedoch eine Ausbauhöhe mit nur einem freien Feld durchsetzen. Auch Anwohner und Politik kritisierten die Pläne in dieser Form. Müller will nun seinen Bauablauf erläutern und offene Fragen klären.