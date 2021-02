Serientipp der Woche: Ein Richter auf Abwegen

Bryan Cranston zeigt in neuer Sky-Serie mal wieder seine Wandelbarkeit. Zum Start von „Your Honor“ verlosen wir fünf Sky Tickets für zwei Monate Gratis-Streaming.

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit verändert das Leben des angesehenen Richters Michael Desiato und das seines Sohnes für immer. In der zehnteiligen Thrillerserie „Your Honor“ spielt Bryan Cranston („Breaking Bad“) den Richter aus New Orleans, dessen Teenager-Sohn Adam (Hunter Doohan) in einen Unfall verwickelt wurde und Fahrerflucht beging. Dieser Vorfall zwingt Desiato zu einem Spiel mit hohem Einsatz, Lügen, Betrug und unmöglichen Entscheidungen. Denn der beim Unfall getötete Junge ist kein anderer als der Sohn des größten Kriminellen von New Orleans, Jimmy Baxter.

Wechsel auf die andere Seite

Als sein Sohn ihm den Unfall beichtet, entschließt sich Michael – aus Angst vor der Rache des Baxter-Clans – die ganze Sache zu verschleiern und nicht wie man es von einem Richter erwarten würde, zur Polizei zu gehen. Um seinen Sohn zu schützen, ist der Richter bereit, die Seiten zu wechseln. Dabei verstrickt er sich zunehmend in einem Netz aus Lügen. Immer mehr Familienmitglieder und Freunde werden in den Verschleierungsversuch hineingezogen. Dann wird auch noch dem schwarzen Jugendlichen Kofi Jones (Lamar Johnson) die Tat angehängt. Für Desiato aber nur ein kurzzeitiger Grund, aufatmen zu können. Immerhin übernimmt seine eigene Lebensgefährtin die Verteidigung des Unschuldigen.

Neues Serien-Highlight

„Your Honor“ ist seit dem 18. Januar mit wöchentlich neuen Folgen bei Sky zu sehen. Produziert von CBS Studios in Zusammenarbeit mit KingSize Productions, basiert sie auf der israelischen Serie „Kvodo“, kreiert von Ron Ninio und Shlomo Mashiach. Bryan Cranston, James Degus, Rob Golenberg, Alon Aranya, Ninio, Mashiach, Ram Landes, Ron Eilon und Danna Stern fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten.

Mit dem Streamingdienst Sky Ticket können Sie „Your Honor“ und andere Film- und Serienhighlights ohne lange Vertragsbindung sehen. Wir verlosen in dieser Woche fünf dieser „Entertainment & Cinema Tickets“ für zwei Gratis-Monate. Viel Erfolg!

Datum: 5. Februar 2021, Text: red., Bild: Bryan Cranston spielt den Richter, der für seinen Sohn moralische Grenzen übertritt. Bild: Sky – Your Honor