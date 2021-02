Neukölln: Radfahrer fordern schnellere Lösung für die Hermannstraße

In Neukölln fordern Anwohner in einem Antrag an die Bezirksverordnetenversammlung, provisorische Radinfrastruktur auf der Hermannstraße noch vor dem Winter 2021 zu errichten. Die Verkehrssituation auf der Hermannstraße sei für Autofahrende, Fahrradfahrende, Fußgehende und Anwohnende desaströs.