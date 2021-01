Berlin-Spandau: Staaken erhält ein neues Kiezzentrum

Im Frühjahr 2022 sollen die Bauarbeiten für ein neues Stadtteil- und Familienzentrum der Evangelischen Kirche am Brunsbütteler Damm starten. Die Zuversichtskirche wird abgerissen.

Die evangelische Zuversichtskirche am Brunsbütteler Damm 312 in Staaken wird am 31. Januar in einem feierlichen Gottesdienst entwidmet. Mit diesem Akt verabschiedet sich die Gemeinde von der Kirche als sonntäglichen Gottesdienstort. Sie vollzieht damit den ersten Schritt hin zum Abriss der Kirche und dem Neubau des „Begegnungszentrum Zuversicht“.

Vermutlich im Sommer 2021 wird der Rückbau des bisherigen Ensembles beginnen und im Frühjahr 2022 der erste Spatenstich für den Neubau stattfinden. Darüber informiert der Evangelische Kirchenkreis Spandau.

Das Aus für die Zuversichtskirche war eine schwere Entscheidung

“Die 1966 eingeweihte Kirche aufzugeben, war für die Gemeinde eine schwere Entscheidung”, heiß es weiter. Der gesamte Gebäudekomplex, der sich wie eine mittelalterliche Klosteranlage um einen großen Innenhof gruppiere, hätte grundlegend saniert und umgebaut werden müssen, unter anderem wegen mangelhafter Barrierefreiheit.

Um den Standort Zuversicht auch für kommende Generationen zu erhalten, habe sich der Gemeindekirchenrat entschlossen, für den Standort Zuversicht ein neues Konzept zu entwickeln. In Kooperation mit dem Bezirksamt Spandau, dem Berliner Senat, dem Gemeinwesenverein Heerstraße Nord e.V. und dem Kirchenkreis wurde ein Raumkonzept erarbeitet.

Stadtteil- und Familienzentrum mit großem Veranstaltungssaal geplant

Das nun beschlossene „Begegnungszentrum Zuversicht“ wird aus einem Stadtteil- und Familienzentrum mit großem Veranstaltungssaal und angeschlossenem Cafébetrieb, einem Inklusionsbetrieb für Kita- und Schulcatering, einer Kita und einem Andachtsraum bestehen. In enger Abstimmung mit dem Klimaschutzmanager der Landeskirche wird momentan eine Lösung erarbeitet, mit der das Gebäude weitestgehend ohne fossile Energien betrieben werden kann.

Der Entwidmungsgottesdienst am 31. Januar um 10 Uhr wird als Präsensgottesdienst stattfinden, damit die Gemeindeglieder sich von ihrer Kirche verabschieden können. Wegen der Corona-Beschränkungen bittet die Kirchengemeinde um eine Anmeldung per Mail oder Telefon:

info@kirchengemeinde-staaken.de

(030) 322 94 45 13 (Montag bis Freitag, 8 bis 13 Uhr)

Datum: 25. Januar 2021, Text: red/nm, Visualisierung; Sander Hofrichter Planungsgesellschaft