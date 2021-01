Berlin Köpenick: Unvermutet exotisches Grün im Kosmosviertel

Ein Projekt im Kiezladen WaMa im Köpenicker Kosmosviertel befasst sich seit dem Jahr 2019 mit den Bäumen und Sträuchern im Grünzug des Viertels. Hier finden sich tatsächlich allerlei Exoten, die es nicht allzu häufig in unserer klimatischen Region gibt.

Der Herzblättrige Trompetenbaum, der Japanische Schnurbaum, der Kentucky-Coffeetree (auch Geweihbaum genannt), das Chinesische Rotholz (auch Urweltmammutbaum genannt) oder die Schwedische Mehlbeere gehören dazu. Wer sich bei solch wohlklingenden Namen in einem Botanischen Garten wähnt, dürfte überrascht sein, derlei Grün-Exoten ausgerechnet im Grünzug des Altglienicker Kosmosviertels vorzufinden. Hier gibt es aber tatsächlich wahrhafte Schätze an Baum- und Straucharten zu finden.

Als vor mehr als drei Jahrzehnten das Kosmosviertel entstand, wurden auf einer zuvor ausschließlich landwirtschaftlich genutzten Fläche erste Bäume gepflanzt. In den folgenden Jahren legte man bei der Schaffung des Grünzuges großen Wert auf eine besondere gartenarchitektonische Gestaltung. Leider ist diese Besonderheit an Bäumen und Sträuchern inzwischen in Vergessenheit geraten. Die meisten Betrachter erkennen bestenfalls Ahorne, Birken, Eichen, Kastanien oder Linden, wie sie häufig den Berliner Straßenrand säumen.