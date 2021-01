Berlin-Steglitz: Die neue Sporthalle nimmt Form an

Der Bau der neuen Typensporthalle der Grundschule am Stadtpark Steglitz schreitet voran. Im Sommer soll sie eröffnet werden.

Im März 2020 war mit dem Bau der neuen 3-Feld-Typensporthalle für die Grundschule am Stadtpark Steglitz in der Heinrich-Seidel-Straße begonnen worden. “Auch in Zeiten von Corona schreitet der Bau stetig voran”, hieß es jetzt vom Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf. Große Glas- und Holzfronten zieren mittlerweile die neugebaute Sporthalle.

Die Vorfreude ist groß

Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski (CDU, siehe Foto), erklärte nach einem Besuch auf der Baustelle: „Trotz der Corona-Pandemie wird an der neuen Sporthalle fleißig weitergebaut. Hoffentlich kann sie bereits im Sommer diesen Jahres eröffnet und zur Nutzung übergeben werden. Die Vorfreude auf die neue, große Turnhalle ist schon jetzt zu spüren.“

Arbeiten liegen im Zeitplan

Neben den Kindern der Grundschule freuen sich auch verschiedene Sportvereine über die Perspektive, die Sporthalle nutzen zu können. Matthias Meyer, Schulleiter der Grundschule am Stadtpark Steglitz, erklärt:

“Der Baufortschritt ist wirklich sehr erfreulich und im Zeitplan! Die Schulgemeinschaft ist glücklich und freut sich auf die Eröffnung im Sommer.” Das Pendeln zum Sportunterricht in das benachbarte OSZ am Immenweg soll dann nach mehr als vier Jahren ein Ende haben, so Meyer.

