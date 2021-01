Berlin-Charlottenburg: Aus für den Wochenmarkt an der Suarezstraße

Der Wochenmarkt an der Suarezstraße wird Ende Januar eingestellt. Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf spricht von „wirtschaftlichen Gründen“, die das Ende des Markts unabänderlich machen.

Die letzte Marktveranstaltung findet laut Bezirksamt am 28. Januar statt. Der Zuspruch für diesen Wochenmarkt sei im Laufe der Zeit immer weiter zurückgegangen. Zuletzt bestand er nur noch aus zwei Händlern. Auch die vor einigen Jahren veränderte Marktzeit konnte diesen negativen Trend leider nicht umkehren. Zudem müssen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten überproportional viele falsch parkende Fahrzeuge umgesetzt werden, was entsprechende finanzielle und personelle Ressourcen bindet, die an anderer Stelle der Märkte sinnvoller eingesetzt werden können.

Andere Märkte als Alternative

Die betroffenen Händler sollen auf den übrigen am Donnerstag stattfindenden bezirklichen Wochenmärkten am Bundesplatz, in der Charlottenbrunner Straße und am Richard-Wagner-Platz angeboten worden.

„Natürlich ist es nie schön, wenn eine lange bestehende Einrichtung, wie dieser Wochenmarkt, eingestellt werden muss. Aber es macht auf Dauer keinen Sinn, einen Wochenmarkt mit so wenigen Händlern, nämlich zwei, zu betreiben“, sagte der für die bezirklichen Wochenmärkte zuständige Bezirksstadtrat Arne Herz (CDU). Andere Märkte, etwa der Fehrbelliner Platz, seien hingegen ausgedehnt worden. Anwohner können außerdem auf die Märkte am Karl-August-Platz, Klausenerplatz und in der Nestorstraße ausweichen.

Datum: 9. Januar 2021