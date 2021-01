Berlin-Friedrichshain: Open Call für Projektionen in die Zukunft an der East Side Gallery

Art up möchte nämlich bildende Künstler und Künstlerinnen in Berlin darin unterstützen, sich besser auf dem Kunstmarkt zu positionieren. In einem sechsmonatigen Prozess vermittelt es auf die Kunstwelt zugeschnittenes, unternehmerisches Know-how, das in einer abschließenden Gruppenausstellung angewendet wird.

Künstlerische Positionen zwischen Alt und Neu

Die Ausstellung, die unter dem Motto „Permeable Place – Fair Transitions“ voraussichtlich im Spätsommer/Herbst 2021 stattfindet, soll künstlerische Positionen zwischen Alt und Neu, zwischen Erinnerungskultur und Projektion in die Zukunft präsentieren. Mit der Ausstellung wird auch angestrebt, für einen respektvollen Umgang mit den Werken der East Side Gallery zu sensibilisieren.

Möglich wird dies dank der Kooperation mit der Stiftung Berliner Mauer und mit dem Projekt fair.kiez der Wirtschaftsförderung Friedrichshain-Kreuzberg. Gemeinsam engagieren sich die drei Partner*innen dafür, Künstler*innen gerade in dieser schwierigen Zeit einen hochinteressanten Handlungsraum zu eröffnen. Sie unterstützen bei den aufwändigen Genehmigungsverfahren, die für eine solche Ausstellung notwendig sind. Nicht zuletzt verspricht das Ausstellungsprojekt auch deshalb einen spannenden Prozess, weil Künstler*innen der East Side Gallery einbezogen werden.

Kunstschaffende zum Mitmachen gesucht

Die Ausstellung im öffentlichen Raum in einem Gedenkjahr bietet den präsentierten Werken eine Sichtbarkeit, die allein mit individueller Anstrengung nur schwer erreichbar ist und verbessert die Chancen der Künstler bei der Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen.

Bewerben können sich Künstler, die in Berlin gemeldet sind, bis zum 31. Januar 2021 per E-Mail an artup@lok-berlin.de. Alle Infos zur Bewerbung finden sich hier.

Das Projekt „Art up – Erfolg im Team“ wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales im Rahmen der Bezirklichen Bündnisse für Wirtschaft und Arbeit.