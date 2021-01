Corona-Kilos geht’s jetzt an den Kragen

Das Berliner Abendblatt und Schlager Radio B2 (UKW 106,0) rufen zur Leser-Hörer-Aktion „Vier gegen die Pfunde 2021“ auf.

Corona hat die Hauptstadt fest im Griff. Seit Wochen herrscht der Lockdown. Rausgehen darf nur, wer einen triftigen Grund hat. Ansonsten heißt es „Zu Hause bleiben!“. Sicher, dort kann man es sich auch schön machen. Doch vielen droht der Corona-Blues. Fitnessstudios und Sportvereine sind schon seit Monaten geschlossen.

Der gewohnte Weg zum Arbeitsplatz, zu Fuß oder mit dem Rad ist weggefallen. Bei vielen steht Homeoffice an. Der Küchentisch dient jetzt als Schreibtisch und ist zum neuen Büro geworden. Der Gang zur Feierabendcouch im Wohnzimmer dauert nur ein paar Sekunden.

Seelischer Stress

Die eigenen vier Wände werden schnell Komfortzone, aber bei zunehmender Dauer auch zur Stresszone. Denn für viele bedeutet der Lockdown auch seelischen Stress: Existenzängste, Überlastung durch zusätzliche Kinderbetreuung, der Erwartungsdruck des Chefs.

„Das hat auch Auswirkungen auf die Gesundheit und die Ernährung“, erklärt die Berliner Medizinerin Daniela Kielkowski, „Das Ergebnis sind Gewichtszunahme, depressive Verstimmungen und Unzufriedenheit, was sich wiederum negativ auf den Stoffwechsel auswirkt.“ Wenn dieser nicht richtig funktioniere, würde man immer mehr an Vitalität einbüßen und somit unterschiedlichsten Krankheiten den Weg bereiten, so Kielkowski weiter.

Stoffwechsel ankurbeln

Doch es gibt einen Ausweg aus der Schlechte-Laune-Falle. Mit der richtigen Ernährung und etwas disziplinierter Lebensweise kann der Stoffwechsel wieder richtig angekurbelt werden. Starten Sie zusammen mit dem Berliner Abendblatt und Schlager Radio B2 (UKW 106,0) vital, fit und gut gelaunt ins neue Jahr.

Verlieren Sie überflüssige Fettpölsterchen. Interessierte können sich ab sofort bei „Vier gegen die Pfunde 2021“ bewerben.

Motivation mitbringen

Bringen Sie zusammen mit Ernährungsmedizinerin Daniela Kielkowski sechs Wochen lang Ihren Stoffwechsel zum Laufen und verändern Sie Ihre Essgewohnheiten – ohne zu Hungern und ohne auf das zu verzichten, was Ihnen schmeckt. „Das einzige was Sie mitbringen sollten, ist die Motivation, etwas ändern zu wollen“, erklärt Kielkowski.

Erfolgreiches Konzept

Das Berliner Abendblatt und Schlager Radio B2 begleiten Sie dabei und berichten regelmäßig über Ihre Erfolge.

Unsere Expertin: Daniela Kielkowski hat sich in ihrer Praxis „Körperkonzepte“ in Berlin auf die Behandlung von Stoffwechselerkrankungen spezialisiert. Mit ihrem Therapiekonzept behandelt sie erfolgreich Menschen mit Gewichtsproblemen. Daniela Kielkowski begleitet Sie auf dem Weg zu Ihrem gesunden Gewicht.

Wer mitmachen möchte, kann sich

jetzt per E-Mail bewerben:

redaktion.bab@berlinerverlag.com

Stichwort: Vier gegen die Pfunde

Bewerbungsschluss ist der 19 Januar.

Weitere Informationen zur Teilnahme an unserer

Leseraktion gibt es im Internet:

www.radioB2.de

Datum: 4. Dezember 2020, Text: Heiner Harke, Bild: getty images/gpointstudio