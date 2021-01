Das bietet die Versicherung für Youngtimer

Für Fahrzeuge, die noch zu neu sind, um als Oldtimer eingestuft zu werden, bietet die Versicherung für Youngtimer einen sinnvollen, erschwinglichen Schutz.

Diese Versicherung ist auf die besonderen Bedürfnisse von Autoenthusiasten zugeschnitten und bietet Dienstleistungen an, die nicht in der regulären Kfz-Versicherung enthalten sind. Dieser Schutz muss jedoch bestimmte Anforderungen erfüllen, insbesondere in Bezug auf die Fahrzeugbedingungen.

Warum sich eine Versicherung lohnt

Junge Autos gelten noch nicht als historische Fahrzeuge, trotzdem erfordern auch solche Fahrzeuge eine spezielle Versicherung. Das Versicherungskonzept ähnelt der klassischen Kfz-Versicherung. Aus diesem Grund werden Youngtimer-Versicherungen in der Regel von professionellen Versicherungsunternehmen angeboten, die sich auf ältere Fahrzeuge spezialisiert haben. Einige bekannte Versicherungsunternehmen haben ebenfalls Youngtimer-Versicherungspolicen.

Diese Versicherung ist oft im Paket enthalten, da viele Anbieter nur ein Mindestalter von 20 Jahren für Fahrzeuge benötigen. Für Personenversicherungen können Inhaber ein Auto, das erst seit 16 Jahren als Oldtimer eingesetzt wird, zu einem günstigen Preis versichern, sofern es die entsprechenden Anforderungen erfüllt.

Grundsätzlich entsprechen die versicherungsbezogenen Funktion der Versicherung einer Oldtimer-Versicherung. Die zwei Fahrzeugtypen sind also in einer Versicherung zusammengefasst. Infolgedessen müssen Youngtimer neben dem Alter die gleichen Sonderversicherungsanforderungen erfüllen wie Oldtimer.

Was ist ein Youngtimer?

Es gibt keine allgemeine Definition, wann Fahrzeuge als klassische Autos behandelt werden. Gemäß den Fahrzeugzulassungsbestimmungen (FZV) müssen Oldtimer mindestens 30 Jahre alt sein. Youngtimer hingegen sind zwischen 20 und 30 Jahre alt. Fahrzeuge, die aufgrund geringer Produktion nicht üblich sind, können als Youngtimer unter 15 Jahren angesehen werden.

Das umfasst der Versicherungsschutz

Wie die herkömmliche Kfz-Versicherung umfasst die Youngtimer-Versicherung eine obligatorische Kfz-Haftpflichtversicherung sowie eine optionale Teil- oder Vollkaskoversicherung. Entsprechend den spezifischen Bedingungen dieser Fahrzeuge gibt es Unterschiede bei der Berechnung der Versicherungsprämien und des Versicherungsschutzes.

In der konventionellen Kraftfahrzeugversicherung wird beispielsweise bei vollständiger Stornierung oder Diebstahl üblicherweise der aktuelle Wert als maximaler Ausgleichsbetrag verwendet. Bei Youngtimern ist der tatsächliche Wert jedoch aufgrund von Reparaturarbeiten und umfangreicher Wartung des Fahrzeugs in gutem Zustand und seines Knappheitswerts erheblich höher.

Bei der Youngtimer-Versicherung spiegelt sich der tatsächliche Wert des Fahrzeugs in der Versicherungssumme wider. Darüber hinaus bietet die Sonderversicherung Sonderleistungen für Sammlerfahrzeuge an, die nicht in der regulären Kfz-Versicherung enthalten sind. Dazu gehören zum Beispiel Rückforderungsversicherungen für Schäden durch Reparaturen sowie Absicherungen für Ausstellungen.

Die Youngtimer-Versicherung bietet nicht nur einen besonderen Schutz für Sammlerfahrzeuge, sondern ist im Allgemeinen auch günstiger als eine Kfz-Versicherung. Der Grund dafür ist, dass diese Fahrzeuge ein geringeres Schadensrisiko haben: In der Regel fahren diese Autos weniger auf der Straße als ihre alltäglichen Alternativen. Es müssen jedoch bestimmte Anforderungen erfüllt sein, um Fahrzeuge zu niedrigen und Vorzugspreisen versichern zu können.

Versicherungsbedingungen

Natürlich spielt das Alter des Fahrzeugs eine wesentliche Rolle, aber der Zustand des Fahrzeugs ist entscheidender. Dieser muss weitgehend den ursprünglichen Bedingungen entsprechen. Die meisten Versicherungsunternehmen benötigen eine Bewertung, um dies nachzuweisen. Am gebräuchlichsten ist die klassische Datenklassifizierung.

Klassische Daten verwenden ein fünfstufiges Bewertungssystem, um die Fahrzeugbedingungen zu bewerten. Um eine Versicherung abzuschließen, müssen Fahrzeuge mindestens Bedingungen der Stufe 3 erfüllen. Einige Anbieter verlangen sogar, dass Youngtimer Bedingungen der Stufe 2 erhalten. Die Versicherung ist zudem an den Mindestwert des Fahrzeugs gebunden. Der Wert des Fahrzeugs ist ebenfalls im Bericht angegeben.

Wichtig ist: Der Youngtimer darf nicht alltäglich verwendet werden. Daher gibt es in der Youngtimer-Versicherung ein jährliches Kilometerlimit. Sie können das Versicherungszertifikat oder die Prämienberechnung Ihres ersten Autos verwenden, um dies bei Vertragsunterzeichnung nachzuweisen.

