Kein Silvester-Feuerwerk am Brandenburger Tor

Die traditionelle Silvestershow des ZDF am Brandenburger Tor wird in diesem Jahr ohne Höhenfeuerwerk stattfinden.

Medienberichten zufolge teilte der Sender am 28. Dezember mit, auf das traditionelle Feuerwerk in diesem Jahr zu verzichten. Eine Genehmigung für das Feuerwerk lag laut zuständigem Bezirksamt Mitte vor. Die ZDF-Fernsehshow Willkommen 2021 wird coronabedingt ohne Publikum am Brandenburger Tor stattfinden und live im ZDF gezeigt.

Mit Jürgen Drews und Karat

Die Moderatoren Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner melden sich aus ihrer gemütlichen Lounge direkt vor dem Brandenburger Tor. Für die musikalischen Highlights der großen Silvestershow sorgen unter anderen Karat, Giovanni Zarrella, Álvaro Soler, die Höhner, Luca Hänni, Tom Gaebel, Jürgen Drews und Tochter Joelina, Topic & A7S und Marquess.

Musikalische Neujahrsgrüße

Menschen in ganz Deutschland können so vor ihren Bildschirmen zuhause mitfeiern und mittanzen, um gemeinsam in das Jahr 2021 zu starten. Sie werden von zuhause mit Social Media-Aktionen im Vorfeld und Liveschalten in die Show eingebunden, ebenso werden sich viele Prominente aus den Bereichen Show, Sport und Musik live von zuhause in die Silvestershow schalten.

Natürlich werden in gewohnter Weise um Mitternacht farbenfrohe, musikalische Neujahrsgrüße aus dem Herzen der Hauptstadt in alle Wohnzimmer und in die ganze Welt gesendet.

Datum: 31. Dezember 2020, Text: Redaktion, Bild: imago images/Blickwinkel