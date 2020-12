Virtueller Rundgang durch Ausstellung

GalerieETAGE des Museums Reinickendorf lädt zu einem virtuellen Rundgang durch die Ausstellung “Me + You = Together We”ein.

Aufgrund der derzeitigen Corona-Maßnahmen konnte die geplante Sonderausstellung „Me + You = Together We. Arbeiten von Sandra Becker, Simone Kornfeld, Ina Lindemann, Gerard Waskievitz“ in der GalerieETAGE des Museums Reinickendorf bisher noch nicht öffentlich gezeigt werden.

Um Kunstinteressierten dennoch einen Besuch der Ausstellung zu ermöglichen, ist die Präsentation digital auf dem YouTube-Kanal des Museums zu finden.

Gemeinsame Erfahrungen

Die Schau „Me + You = Together We“ präsentiert vier Betrachtungsweisen zu den Themen Vereinzelung, flüchtige Begegnungen, Kommunikation, Schnelllebigkeit und Zeit. Das gemeinsame Erfahren und Miteinander in der Welt, was besonders in Zeiten der Coronapandemie ein Umdenken und eine Neuordnung mit sich bringt, wird in den Arbeiten der international ausstellenden Künstler aufgegriffen.

Befreundete Künstler

Sandra Becker, Simone Kornfeld, Ina Lindemann und Gerard Waskievitz sind nicht nur Kollegen, sondern Freunde, die sich teilweise schon Jahre kennen und austauschen. Ganz im Sinne der Ausstellung möchten sie ein Gesamtwerk zeigen, das sich aus den Medien Malerei und Fotografie zusammensetzt. Zur Ausstellung werden vier Einzelkataloge publiziert.

Die GalerieETAGE ist zunächst bis zum 10. Januar geschlossen. Nach Öffnung der Galerie für die Öffentlichkeit kann die Ausstellung bis zum 11. April 2021 besucht werden.

Datum: 29. Dezember 2020, Text: Redaktion, Bild: Museum Reinickendorf