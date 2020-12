Genießer haben Hoffnung

Neuer Schlemmerblock lockt Genießer mit tollen Offerten

Ein Abendessen zu zweit oder mit Freunden, ein Relax-Tag in der Therme oder ein toller Ausflug in den Freizeitpark: Der „Gutscheinbuch.de Schlemmerblock Berlin“ lädt zu einer genussreichen Entdeckungsreise durch die Region ein.

Alle Gastronomie- und die meisten Freizeit-Anbieter geben 2:1-Gutscheine. Restaurants spendieren also zum Beispiel das zweite Hauptgericht, im Café ist das zweite Frühstück gratis oder in der Wellness-Oase bekommt der Partner die Karte geschenkt. Entdecken, genießen und sparen in und um Berlin. Jetzt erhältlich zum Sonderpreis von 21,90 statt 39,90 Euro!

Mit dem Schlemmerblock unter dem Weihnachtsbaum kann man nicht nur den Liebsten etwas Gutes tun, sondern unterstützt zugleich alle Teilnehmer im Block. Nach den harten Monaten des Lockdowns haben sich die Anbieter ganz bewusst für eine Teilnahme im Schlemmerblock entschieden, um neue Kunden zu gewinnen, Stammkunden zu binden und eine bestmögliche Auslastung zu erzielen – natürlich immer unter Berücksichtigung aller geltenden Hygienevorschriften.

Wir verlosen 10 Exemplare des aktuellen “Gutscheinbuch.de Schlemmerblock Berlin”.

Erhältlich unter

www.gutscheinbuch.de

(01806) 20 26 07 (20ct/Anruf Festnetz, max. 60ct/Anruf aus dem Mobilfunk)

Datum: 23. Dezember 2020, Text: Redaktion, Bild: Schlemmerblock