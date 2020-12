Berlin-Marzahn: Seniorenheim sucht ehrenamtliche Helfer für Corona-Tests

Um Besuche zu ermöglichen, will die Alloheim Senioren-Residenz “Polimar” deutlich mehr testen und sucht nach Freiwilligen, die helfen wollen.

Wenig Personal, knappe Zeitfenster und ein immenser organisatorischer Aufwand. So beschreibt das Team in der Alloheim Senioren-Residenz „Polimar”. Die neuen Maßnahmen würden den Druck auf die Beteiligten nur erhöhen. Etwa die kürzlich erlassene Allgemeinverfügung des Bundes und der Länder. Aber auch das von der Einrichtung umzusetzende Testkonzept. Beides diene aber dazu, Infektionen mit dem Covid-19-Virus weitgehend auszuschließen. Die Einrichtung hoffe nun, qualifizierte Ehrenamtliche oder Mini-Jobber zu finden, die das Pflegepersonal als Helfer bei den Schnelltests entlastet.

„Wir haben wöchentlich rund 300 Schnelltests durchzuführen“, beschreibt Einrichtungsleiter Michael Klee die aktuelle Situation der Residenz in der Ludwig-Renn-Straße, „die sogenannten PoC-Tests nehmen pro Testperson bis zu 30 Minuten in Anspruch und bringen unsere Pflegekräfte immens unter Druck. Denn: Die Pflege und Versorgung der Bewohner müssen ja ebenfalls dauerhaft sichergestellt werden.“ Da sich neben Bewohnern und Mitarbeitern auch Angehörige in den Einrichtungen diesem PoC-Antigen-Test unterziehen müssen, um Zutritt zu bekommen, bringt die Organisation der Testverfahren die Pflegeeinrichtungen zunehmend an ihre Grenzen.

Suche nach qualifizierten Helfern

Zudem dürfen die Abstrich-Tests nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden, was die Durchführung sehr erschwert. „Wir hoffen sehr, qualifizierte Helfer aus der Region zu finden, die uns bei der Testdurchführung unterstützen“, bittet Michael Klee, „auch ein stundenweises Engagement durch zusätzliche Tester entlastet uns sehr!“ Als qualifiziert in diesem Zusammenhang gelten neben Ärzten auch Medizinstudenten mit bereits bestandenem Physikum, examiniertes Krankenpflegepersonal oder entsprechend ausgebildete Personen aus dem Gesundheitsbereich. Wer helfen möchte, kann sich telefonisch oder per Mail bei der Senioren-Residenz melden.

Telefon: (030) 789 597 0

Mail: berlin-polimar@alloheim.de

Datum: 19. Dezember 2020, Text: red., Bild: imago images/ULMER Pressebildagentur