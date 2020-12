Ein Doppeldecker rockt die Linie 100

Der neue Doppeldeckerbus der BVG ist ab sofort im Einsatz. Seit dem 12. Dezember fährt jeweils ein Fahrzeug des britischen Herstellers Alexander Dennis (ADL) durch Berlin. Auf der Linie 100 können die Fahrgäste die neue Generation der großen Gelben nun selbst testen.

Zuerst wird der auf den Namen „Dennis“ getaufte Bus des Typs Enviro500 nahezu täglich auf der bekannten Linie zwischen Alexanderplatz und Bahnhof Zoo im Einsatz sein. Das zweite Fahrzeug, „Alexandra“ genannt, wird parallel ohne Fahrgäste für Schulungen und Härtetests auf fast allen – auch den unwegsamsten – Berliner Doppeldeckerstrecken eingesetzt. Dort muss er sich von nun an erstmal bewähren. Der Vorstand der BVG hatte im Oktober 2018 beschlossen, der Abnahme von 198 Doppeldecker-Fahrzeugen zuzusagen.

Spezial-Beleuchtung und Behindertenfreundlichkeit

Der ADL-Bus bietet Platz für 112 Fahrgäste und verfügt über drei Türen und zwei Treppen ins Oberdeck. Die Fahrgäste können in der Berliner Version des Enviro500 im Vergleich zur vorherigen Doppeldecker-Generation ein paar Extras und Neuerungen erleben. Neben den bereits zum Standard gewordenen USB-Ladebuchsen in jeder Sitzreihe und einem Live-Blick auf die Sitzplatzbelegung im Oberdeck gibt es auch eine Innenbeleuchtung, die ihren Farbton an die Außentemperatur anpasst.

Für einen sicheren Tritt befinden sich LED-Leuchten an den Treppen und an allen Stufen im Unterdeck. Große Monitore zeigen wichtige Informationen an. Einer der Bildschirme ist entgegengesetzt der Fahrtrichtung ausgerichtet. Im Multifunktionsabteil in der Wagenmitte finden Kinderwagen oder Rollstühle gesichert Platz. Haltewunschtaster mit akustischer Rückmeldung und geriffelte Haltestangen an allen Türen sollen sehbehinderten Fahrgästen bessere Orientierung beim Ein- und Ausstieg bieten.

Eine neue Stimme aus Berlin

Eine weitere Neuerung erwartet Berliner in den Bahnen und Bussen der BVG ab dieser Woche. Das Landesunternehmen hat eine neue Stimme: Philippa Jarke, 45 Jahre alt und aus Berlin, sagt von nun an die nächsten U-Bahnhöfe und Haltestellen an. Die ersten Busse mit dem neuen Sound sind bereits unterwegs, nach und nach folgen die anderen Fahrzeuge des größten kommunalen Verkehrsunternehmens Deutschlands, wie die BVG bekanntgegeben hat.

Datum: 16. Dezember 2020, Text: ast, Bild: BVG/Kamila Richter