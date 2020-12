Berlin-Spandau: SPD-Fraktionschef nahm Geld aus der Kasse

Eine Finanzaffäre erschüttert die Spandauer SPD-Fraktion. Fraktionschef Christian Haß nahm Geld aus der Kasse, ohne den Vorstand zu informieren. Der 57-Jährige erklärte seinen Rücktritt.

Im Jahr 2018 hat sich Spandaus SPD-Fraktionschef Christian Haß ein Darlehen aus der Fraktionskasse gewährt. Es habe sich um einen vierstelligen Betrag gehandelt, berichtet der “Tagesspiegel”. Haß entnahm das Geld, ohne den Fraktionsvorstand zu informieren. Später zahlte der seit 2011 amtierende Fraktionschef den Betrag zurück. Spandaus Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank, zugleich stellvertretender SPD-Kreisvorsitzender, bestätigte den Vorgang.

Zum Wochenbeginn wurde die Sache öffentlich. Laut dem “Tagesspiegel”-Bericht soll Haß zum Zeitpunkt des Darlehens gesundheitliche Beschwerden gehabt haben und arbeitslos geworden sein. Aufgefallen war die Sache bei der Revision der Kasse. Es geht um einen vierstelligen Betrag.

Fraktionschef Haß soll Fehler eingestanden haben

Ende letzter Woche erfuhr die Kreisspitze vom Vorgang, in der Nacht zu Montag entschied sich Haß zum Rücktritt als Fraktionschef und informierte die SPD. Er soll den Fehler eingesehen haben und bleibe Mitglied der SPD-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung´(BVV), wird berichtet.

Die Spandauer CDU-Fraktion spricht von einem “ungeheuerlicher Vorgang”. “Ich erwarte, dass die SPD-Fraktion Spandau von sich aus alles unternimmt, um für lückenlose Aufklärung zu sorgen”, so der Fraktionsvorsitzende Arndt Meißner. Die CDU-Fraktion bereitet derweil einen Fragenkatalog vor, um mehr zur erfahren. Folgende Punkte seien zu klären: Warum wurde die Entnahme des Darlehens erst dieser Tage bekannt? Seit wann wusste die für die Revision der Fraktionskasse verantwortliche BVV-Vorsteherin Gaby Schiller (SPD) von dem Vorgang?

CDU-Fraktion wittert Fall von Untreue

Aus Sicht der CDU-Fraktion ist nicht nur die fehlende Absprache bei der Entnahme steuerfinanzierter Mittel ein Problem. “Die Zahlung war als Arbeitnehmerdarlehen deklariert”, so Fraktionsvize Thorsten Schatz. So ein Kredit sei üblich, wenn es sich beim Empfänger tatsächlich um einen Angestellten handelt. Dies sei bei einem gewählten und ehrenamtlich tätigen Fraktionsvorsitzenden nicht der Fall. “Es steht der Verdacht im Raum, dass es sich hier um einen Fall von Untreue handelt”, so Schatz.

Datum: 11. Dezember 2020, Text: Nils Michaelis, Bild: imago images/Andreas Gora