Steglitz-Zehlendorf: Mehr Platz für Grundschüler

Die Giesensdorfer Grundschule in Lichterfelde wächst. Dieser Tage stand das Richtfest für einen zusätzlichen Erweiterungsbau auf dem Programm. Im kommenden Jahr soll in dem barrierefreien Bau der Unterricht starten.

Die Giesensdorfer Grundschule erhält einen zusätzlichen Erweiterungsbau. Der Rohbau am Ostpreußendamm in Lichterfelde ist fertiggestellt und die Dachbinder aus Holz wurden aufgestellt. Das teilt das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf mit. Dieser Erweiterungsbau II besteht aus zwei Gebäudeteilen, einem zweigeschossigen Bauteil, das im Norden an den zweigeschossigen Teil des vorhandenen Erweiterungsbaus I anschließt und einem eingeschossigen, der westlich an den eingeschossigen Teil des Erweiterungsbaus I anschließt.

Beide Geschosse sind barrierefrei zu erreichen

Im zweigeschossigen Gebäudeteil, dem Hauptgebäude, liegen Unterrichts- und Gruppenräume. Im eingeschossigen Gebäudeteil befindet sich der Mehrzweckraum, der über einen eigenen Eingangsbereich mit Garderobe und Abstellraum verfügt. Aus diesem Eingangsbereich gibt es künftig einen zweiten Zugang zur Mensa des Erweiterungsbaus I. Für den Mehrzweckraum, der zugleich die bisher vorhandenen Mensaflächen vergrößert, ist Möblierung, Bühne und Bühnentechnik berücksichtigt worden.

Das bestehende Haupttreppenhaus dient künftig sowohl der Erschließung des Erweiterungsbaus I als auch des Erweiterungsbaus II. In beiden Erweiterungsbauten ist das Erdgeschoss barrierefrei zu erreichen. Alle Räume des Erdgeschosses liegen auf derselben Ebene. Das komplette Obergeschoss ist barrierefrei über einen Aufzug erreichbar.

Die beiden Erweiterungsbauten bilden ein Ensemble

“Mit der Baumaßnahme wird das architektonische Konzept des ersten Erweiterungsbaus vollendet”, heißt es aus der Verwaltung. Bei der Planung des Erweiterungsbaus II wurde eine gespiegelte Fortsetzung des Erweiterungsbaus I beabsichtigt, sodass die beiden Erweiterungsbauten ein Ensemble bilden. In Anlehnung an den Erweiterungsbau I handelt es sich um einen Massivbau aus Kalksandstein mit Betonfertigteildecken und großen Glasflächen zum Sportplatz und Ostpreußendamm.

Schulstadt Frank Mückisch (CDU) erklärte hierzu: “Es tut sich erkennbar etwas am Standort ,Giesensdorfer’: Vor wenigen Tagen haben wir einen Container-Neubau für den Schulbetrieb freigegeben, heute folgt das Richtfest zum Erweiterungsbau II. Damit sorgen wir dafür, dass sich die Raumsituation vor Ort kurz- und mittelfristig entspannt.”

Der Erweiterungsbau II soll voraussichtlich im dritten Quartal 2021 fertiggestellt werden. Dann werden auch die Außenanlagen bzw. der hintere Pausenhof neu gestaltet und mit Spielgeräten wie Schaukel, Klettergerüst und Spielburg und einem Sandspielbereich ausgestattet sein.

Die Gesamtkosten für das Projekt betragen kaut Bezirksamt insgesamt rund4.421.000 Euro.

Datum: 6. Dezember 2020, Text: red, Bild: BA Steglitz-Zehlendorf