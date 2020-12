Berliner Fußball: Amateure müssen bis Ende Dezember pausieren

Die Corona-Einschränkungen zwingen den Berliner Fußball, die Winterpausen in allen Amateurligen vorzuziehen.

Auf der Grundlage der neuesten Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie hat jetzt das Präsidium des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) entschieden,den Spielbetrieb in den Spielklassen der Regionalliga Nordost, der Oberliga, der Frauen-Regionalliga, den Junioren-Regionalligen sowie der Futsal-Regionalliga bis zunächst zum 31. Dezember ruhen zu lassen.

Über die Fortsetzung des Spielbetriebes im Jahr 2021 werden die verantwortlichen Ausschüsse unter Beachtung der politischen Entscheidungen befinden, heißt es weiter in einer NOFV-Mitteilung. Es gelte nun abzuwarten wie sich die Pandemie entwickelt.

Das Präsidium des Berliner Fußball Verbandes (BFV) war denselben politischen Empfehlungen bereits Ende November gefolgt und hatte die normalerweise im Januar beginnende Winterpause für sämtliche Spiel- und Altersklassen des Verbandes auf den 1. Dezember vorgezogen. Somit wird es in diesem Jahr keine Spiele mehr im Berliner Amateurfußball geben.

Wann genau die Wiederaufnahme des Spielbetriebs erfolgen kann, hänge von der politischen und behördlichen Verfügungslage ab und könne vom Berliner Fußball-Verband zum aktuellen Zeitpunkt weder vorhergesagt, noch beeinflusst werden.

Um den Vereinen eine angemessene Vorbereitungszeit zu garantieren, hatte das BFV-Präsidium in seinem Beschluss darüber hinaus festgelegt, dass ein bevorstehender „Re-Start“ mindestens zwei, wenn möglich sogar drei Wochen im Voraus kommuniziert werden müsse.

„Wir haben den Austausch mit den Vereinen gesucht, um zu ermitteln, was sie in der aktuellen Phase des Lockdowns beschäftigt und welche Wünsche sie an den Verband haben”, sagt BFV-Präsident Bernd Schultz. Man wolle weiterhin im Dialog bleiben und spätestens Mitte Januar noch einmal zusammenkommen, um die Fortsetzung des Spielbetriebs zu besprechen und den Vereinen Planungssicherheit zu geben.

“Es gilt nun, die weiteren Lockdown-Maßnahmen für das Jahresende abzuwarten und umzusetzen, damit wir im neuen Jahr zeitnah wieder zumindest in den regulären Trainingsbetrieb zurückkehren können“, lautet die Einschätzung des Präsidenten.

Prüfung auf Realisierbarkeit

“Ich bin optimistisch, dass wir die Saison regulär durchspielen können. Einzig in der Berlin-Liga der Herren könnte es Schwierigkeiten geben. Die Mehrheit dieser Vereine hat sich gegen eine Vielzahl von Englischen Wochen ausgesprochen. Wenn wir das Datum des Wiedereinstiegs in den Spielbetrieb kennen, müssen wir zunächst die Ansetzungen auf Realisierbarkeit prüfen und gegebenenfalls nachsteuern“, meint Joachim Gaertner, verantwortlich für den Spielbetrieb beim BFV.