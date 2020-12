Vorfreude aufs Derby zwischen Hertha und Union

Das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen der beiden Stadtrivalen wird aufgrund der Maßnahmen gegen das Coronavirus wie schon das Spiel im Mai ohne Zuschauer am 4. Dezember, ab 20.30 Uhr, im Olympiastadion stattfinden. Die Elf des 1. FC Union Berlin belegt aktuell in ihrem zweiten Jahr in der Fußball-Bundesliga den sechsten Platz und hat bislang acht Punkte mehr geholt als die Kicker aus Charlottenburg auf Rang 13.