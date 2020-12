BVG erneuert Oberleitungen für fünf Straßenbahn-Linien

Berliner Verkehrsbetriebe erneuern am 5., 6. und 13. Dezember für fünf Straßenbahn-Linien die Oberleitungen und setzen Schienenersatzverkehr ein

Im Sport bedeutet ein Triple, einen dreifachen Erfolg innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu erreichen. Da die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sich auch gerne sportliche Ziele setzt, gehen sie das Thema Triple ebenfalls auf Ihre Art und Weise an und erneuern in einem bestimmten Zeitraum an drei Orten die Fahrleitungen der Berliner Straßenbahn.

Busse fahren als Ersatz

Gestartet wird mit den Arbeiten am5. Dezember in der Zeit von zirka 6 bis 16 Uhr an der Haltestelle „Am Steinberg“. Die Linie M2 fährt zwischen S+U Alexanderplatz/Dircksenstraße und Prenzlauer Allee/Danziger Straße sowie Björnsonstraße. Zwischen Prenzlauer Allee/Ostseestraße und Heinersdorf wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Am Steinberg geht’s los

Weiter geht es am 6. Dezember von 7 bis 17 Uhr in der Prenzlauer Allee zwischen Ostseestraße und Danziger Straße. Die Straßenbahnlinie M2 fährt wischen S+U Alexanderplatz/Dircksenstraße und Prenzlauer Allee/Danziger Straße sowie Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Zwischen Prenzlauer Allee/Danziger Straße und Heinersdorf beziehungsweise Am Steinberg stehen Busse ersatzweise zur Verfügung.

Das Triple wird komplettiert

Mit den Arbeiten am 13. Dezember, von zirka 1 bis zirka 5 Uhr in der Hohenschönhausener Straße ist das Triple der BVG komplett. Die Straßenbahnlinie M5 ist zwischen S Hackescher Markt und Landsberger Allee/Petersburger Straße im Einsatz und fährt von dort weiter zur Kniprodestraße/Danziger Straße. Die Linie M6 fährt zwischen Riesaer Straße und S Marzahn. Die M13 ist zwischen S Warschauer Straße, Möllendorffstraße/Storkower Straße, S+U Lichtenberg/Gudrunstraße sowie Virchow-Klinikum, Weißer See und Hansastraße unterwegs.

Als Ersatz sind Busse für die M5 zwischen Landsberger Allee/Petersburger Straße und Zingster Straße und für die M6 zwischen Landsberger Allee/Petersburger Straße und S Marzahn im Einsatz. Auch die Linie M13 erhält ersatzweise Busse zwischen Weißer See und Möllendorffstraße/Storkower Straße.

Datum: 4. Dezember 2020, Text: Redaktion, Bild: imago images/Emmanuele Contini