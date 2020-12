Charlottenburg-Wilmersdorf: „Wir holen Weihnachten in den Bezirk”

Keinen großen Weihnachtsmarkt, dafür aber 25 kleine Stände an verschiedenen Standorten rund um den Ku’damm: Der Bezirk will mit einem dezentralen Konzept für etwas Budenzauber sorgen.

Damit, dass es in diesem Jahr keinen traditionellen Weihnachtsmarkt geben wird, haben sich die meisten wohl schon abgefunden. Für etwas besinnliche Stimmung in der Adventszeit sorgen zumindest in Charlottenburg-Wilmersdorf nun aber Mini-Weihnachtsmärkte. Händler und Schausteller, die sonst auf den Weihnachtsmärkten des Bezirks zu finden sind, öffnen am 2. Dezember 25 einzelne Stände an bestimmten Standorten.

“Dieses Jahr stellt uns alle vor große Herausforderungen in einer Zeit einer gefährlichen Pandemie. Deswegen ist es richtig, dass der Senat Veranstaltungen und Weihnachtsmärkte auch im Dezember untersagt hat. Aber der Geruch von Bratwurst und gebrannten Mandeln, Lichterglanz an Buden und ein kleiner Ersatz vom Gefühl der Vorweihnachtszeit soll in der City West und im ganzen Bezirk trotzdem möglich sein”, sagt Bezirksstadtrat Arne Herz (CDU). Er hatte den dezentralen Markt initiiert und hofft, dass weitere Bezirke diesem Vorbild folgen. “Einzelne Buden über die Innenstadt und den Bezirk verteilt, werden keinen Weihnachtsmarkt ersetzen. Aber sie bringen ein Stück Vorweihnachtszeit für die Berlinerinnen und Berliner zurück und helfen gleichzeitig den Schaustellerfamilien.”

Symbolische Eröffnung

Die erste Bude wird am 2. Dezember um 13.30 Uhr auf dem Breitscheidplatz symbolisch in Betrieb genommen. Weitere Glühwein- und Geschenkestände befinden sich rund um den Ku’damm und in der Fußgängerzone Wilmersdorfer Straße. Sie haben voraussichtlich bis zum 10. Januar geöffnet. Und auch Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD) freut sich über die coronakonforme Lösung. “Dieses Jahr ist ein hartes für Handel, Gastronomie und auch Schausteller. Seit dem Frühjahr konnten die Schausteller praktisch keine Veranstaltung durchführen. Deswegen unterstütze ich die Initiative des Kollegen Arne Herz, die Schaustellerfamilien ermöglicht, zum Ende des Jahres zumindest teilweise noch ihre Stände öffnen zu können.” Es gehe immerhin um Existenzen.

Datum: 1. Dezember 2020, Text: kr, Bild: imago images / Future Image