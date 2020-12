Berlin-Steglitz: Kleine Straße mit viel Geschichte(n)

Auf den ersten Blick ist die Zimmermannstraße nur eine kleine Seitenstraße in Steglitz. Tatsächlich steckt sie voller Geschichte und Geschichten. Eine Auswahl aus 120 Jahren bietet das Buch eines früheren Anwohners.

Gerade einmal 410 Meter misst die von der Schloßstraße abzweigende Zimmermannstraße in Steglitz. Raum genug, um im Verlauf von mehr als 100 Jahren Anekdoten und Schicksale anzusammeln, die erzählt sein wollen.

Der Autor und Journalist Andreas Koska hat in seinem neuen Buch Geschichten zusammengetragen, die in dieser Dichte wohl nur wenige Menschen in der außerhalb des Kiezes weithin unbekannten Straße vermuten würden. Es sind Geschichten von Menschen, die dort gelebt oder gearbeitet haben. Die letzte Blumenfrau vom Potsdamer Platz hat hier weiter ihre florale Ware veräußert. Schauspieler, Künstler, Wissenschaftler wohnten oder wohnen hier.

Die Geschichte der deutschen Teilung lebt in den Biografien wieder auf

“Die Dada-Bewegung hatte hier ein Epizentrum und die ,Steglitzer Werkstatt’ ging bei der Graphik neue Wege”, so Koska. “Die Geschichte der Teilung Berlins und Deutschlands lebt in den Biografien wieder auf.” Die Harden-Eulenburg-Affäre um die Homosexualität in der kaiserlichen Reichswehr habe die Straße ebenso tangiert wie der Kampf gegen die Obristen-Junta in Griechenland. Richard Jahre, der später Kondensatoren für das Apollo-Raumfahrtprogramm der USA hergestellt hat, sei dort zwangseinquartiert worden.

Aber auch viele bekannte und interessante Persönlichkeiten der Gegenwart sind in der Zimmerstraße zu Hause oder haben einen Bezug zu ihr. Dazu zählen mehrere Darsteller und Stars der Dauersoap „GZSZ“. Der Schauspieler Frederick Lau (“Betonrausch”) wuchs dort auf. Besonders ist die Geschichte von Gertrud Pütsch, die mit ihren Eltern als zweijähriges Kind im Jahr 1912 eine Wohnung in der Zimmermannstraße bezog und erst knapp 100 Jahre später in ein Altersheim weiterzog. „96 Jahre wohnte sie hier, die Nachbarn haben ihre Taufschuhe bis heute aufbewahrt“, berichtet Koska.

Jahrzehntelang schlummerte das Material in Kisten

Mit der Recherche hat Koska, der 25 Jahre lang in der Zimmermanstraße gewohnt hat und nun in Brandenburg lebt, im Jahr 1985. “Danach schlummerte das Material, sauber in Kisten verpackt, rund 20 Jahre auf dem Speicher“, so der 64-Jährige. Der Besuch eines befreundeten Ehepaars ließ ihn wieder an die Sammlung denken und weiter forschen. „Ich war erstaunt was ich schon in der analogen Zeit herausgefunden habe, das Internet ließ die Erkenntnisse und das Material anwachsen.”

Nach Aufrufen in der Tagespresse sowie im Gemeindeblatt der Matthäus-Kirche ließen ihm Menschen Dokumente und Fotos zukommen, es kam zu vielen Treffen mit den Anwohnern von heute und gestern. „Das sind die authentischen Berichte, die ich sonst nirgends gefunden oder hätte lesen können“, sagt Koska. Die Veränderungen in der Struktur der Geschäfte seien in dem 460 Seiten starken Buch, das er als Liebeserklärung sieht, dokumentiert.

Das Buch „410 Meter zwischen Kiez und Weltgeschichte. Auf den Spuren einer 120jährigen Straßengeschichte“ erscheint am 2. Dezember im Ortssinn-Verlag. Erhältlich ist es im Berlin-Antiquariat, Zimmermannstraße 26, sowie im Buchhandel.

