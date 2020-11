Berlin-Hermsdorf: Bolzplatz wieder offen für Kinder

Der Bolzplatz auf dem Dr.-Ilse-Kassel in Hermsdorf steht nun doch an allen Tagen für Kinder und Jugendliche zur Verfügung. Der Bezirk nahm die kürzlich verfügte Schließung an Sonn- und Feiertagen zurück.

Weil der Lärm spielender Kinder und Jugendlicher vor allem in den Abendstunden unerträglich gewesen sein soll, hatte das Bezirksamt Reinickendorf verfügt, den Bolzplatz am Dr.-Ilse-Kassel-Platz in Hermsdorf an Sonn- und Feiertagen zu schließen. Die zuständige Baustadträtin Katrin Schultze-Berndt (CDU) verwies gegenüber der Zeitung „B.Z.“ auf Anwohnerbeschwerden. Die Schließung an den genannten Tagen sollte dauerhaft gelten. Diese Nachricht löste unter den Menschen im Kiez und Bezirkspolitikern Empörung aus.

Nun ruderte die Verwaltung zurück. Eine Prüfung des Bezirksamtes habe ergeben, dass der Bolzplatz ab sofort wieder täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet wird. Darüber informierte Alexander Ewers (SPD), der Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses der Bezirksverordnetenversammlung, am Freitag. Außerhalb dieser Zeiten ist das Areal verschlossen, um Missbrauch und Ruhestörungen vorzubeugen. Ähnlich lautende Forderungen erhebt die Reinickendorfer FDP-Fraktion in einem Antrag.

In Zeiten von Corona ist der Bolzplatz gefragter denn je

„Vor dem Hintergrund der großen Nachfrage nach Spiel- und Bewegungsangeboten für Kinder, insbesondere in Zeiten der Pandemie mit ihren Einschränkungen für Sportangebote, wird diese Nachricht Familien mit Kindern sicher erfreuen”, zitiert Ewers aus einem Schreiben von Schultze-Berndt. Das Bezirksamt bittet im Sinne eines “gedeihlichen Miteinanders” um Verständnis für die Anliegen der Kinder ebenso wie die der Anwohnerschaft und hofft auf einen rücksichtsvollen Umgang aller miteinander. Ewers hatte sich zuvor mit einem Offenen Brief an die Stadträtin gewandt.