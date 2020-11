Berlin-Lichterfelde: So will der Bezirk den Kranoldkiez retten

Kleine Händler haben Angst vor Verdrängung. Neues Standortmanagement im Geschäftszentrum Lichterfelde Ost soll Lösungen entwickeln. Am 3. Dezember wird es öffentlich vorgestellt.

Wenn in letzter Zeit vom Kranoldkiez in Lichterfelde die Rede war, dann meist im Zusammenhang von kleinen Händlern, die befürchten, verdrängt zu werden. Hintergrund dieser Ängste sind die Umbaupläne des Immobilienunternehmens HGHI für den Ladenkomplex am Kranoldmarkt. Diesen auf große Einzelhändler ausgerichteten Plänen fiel bereits der bei Anwohnern beliebte Ferdinandmarkt im Eingangsbereich des Shoppingcenters zum Opfer.

Um einen Ausgleich aller Interessen im Kranoldkiez zu ermöglichen, hat das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf nun ein Standortmanagement im Geschäftszentrum Lichterfelde Ost rund um den Kranoldplatz ins Leben gerufen. Im Rahmen einer Auftaktveranstaltung am 3. Dezember, um 19 Uhr, wird das Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt.

Das Standortmanagement soll die Qualität des Ortsteilzentrums Lichterfelde Ost sichern

Ziel des “wirtschaftsdienlichen Projektes” sei es, die Qualität des Ortsteilzentrums Lichterfelde Ost zu sichern und zu profilieren, heißt es aus der Verwaltung. Im Laufe von drei Jahren soll eine gemeinschaftliche Entwicklungsstrategie erarbeitet und die Kooperation der lokalen Akteure gestärkt werden. Hierfür wurde von der Wirtschaftsförderung Steglitz-Zehlendorf das Büro “die raumplaner” beauftragt.

Im Gespräch mit Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski (CDU), der Wirtschaftsförderung Steglitz-Zehlendorf und den raumplanern werden Interessierten ein grober Fahrplan und erste Ergebnisse der Bestandsanalyse präsentiert. Für die künftige Arbeit des Standortmanagements sollen weitere Ideen, Bedarfe und Herausforderungen, die die Teilnehmenden hervorbringen, aufgenommen werden.

Sofern die Maßnahmen zur Eindämmung des Covid-19-Virus eine Präsenzveranstaltung zulassen, wird sie in der Kreuzkirche Lankwitz, Zietenstraße 11, stattfinden. Andernfalls wird eine digitale Alternative angeboten, worüber rechtzeitig per Mail benachrichtigt wird. Um Anmeldung wird bis zum 29. November unter folgender E-Mail-Adresse gebeten: info@standortmanagement-lichterfelde-ost.de

Die Zahl der Teilnehmenden an der Präsenzveranstaltung ist begrenzt.

Datum: 24. November 2020, Text: red/nm, Bild: imago images/Stefan Zeitz