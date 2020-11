Berlin-Spandau: Mit ein paar Hüpfern gegen den Müll auf der Straße

Zum Auftakt der Europäischen Woche der Abfallvermeidung haben die KlimaWerkstatt Spandau und die Spandau Arcaden eine spielerische Aktion gestartet.

Mit einem neuartigen, auffälligen Mülleimer auf dem Vorplatz der Spandau Arcaden an der Klosterstraße im Herzen Spandaus soll in den nächsten Wochen ein unübersehbarer positiver Anreiz gesetzt werden, damit der Müll in den vorhandenen Mülleimer geworfen wird, statt wie bislang daneben auf den Boden.

Hüpfend bringt man den Abfall ans Ziel

Das Ganze funktioniert wie das bei Kindern beliebte Spiel „Himmel und Hölle”: Man hüpft mit seinem Abfall zum Ziel. Ein auf dem Boden angebrachter Spielplan weist den Weg zum Mülleimer. “Umweltschutz wird auf diese Weise kinderleicht und macht Spaß”, teilen KlimaWerkstatt und Bezirksamt Spandau mit. Vor allem sei es aktiver Klimaschutz: Allein das Einsammeln und Beseitigen des in Berlin im öffentlichen Raum liegenden Abfalls im Jahr 2018 habe 1.974 Tonnen des schädlichen Treibhausgases CO2 verursacht. 2018 sind laut einer Studie des Instituts für Energie- und Umweltforschung auf rund 41.557 Tonnen Müll auf Berlins Straßen und Plätzen gelandet.

Positive Erfahrungen mit “Himmel und Hölle” in anderen Städten

Dazu erklärte Bezirksstadtrat Frank Bewig (CDU): „Das Hüpfspiel weckt fröhliche Kindheitserinnerungen. Vor allem aber hoffen wir, damit einen positiven Anreiz zu setzen, dass weniger Müll auf den Platz geworfen wird. In Schweizer Städten waren erste Erfahrungen damit positiv. Das würden wir uns auch hier wünschen.“

Volker Ahlefeld, Centermanager der Spandau Arcaden, ergänzte: “Die Idee, der Vermüllung spielerisch zu Leibe zu rücken, gefällt mir sehr. Die Spandau Arcaden und ihre Mieter setzen sich sehr aktiv für einen sauberen Kiez und die Steigerung von bürgerschaftlichem Engagement ein.”

Aktionsprogramm “Sauberes Berlin”

Die Aktion findet im Rahmen des Projekts „Mach mal schön, Spandau!“ der KlimaWerkstatt Spandau in Kooperation mit den Spandau Arcaden statt. Sie wird vom Aktionsprogramm „Sauberes Berlin“ gefördert. Die KlimaWerkstatt Spandau ist ein Projekt der Leitstelle für Nachhaltigkeit und Klimaschutz im Bezirksamt Spandau.

Datum: 23. November 2020, Text: red/nm, Bild: Bezirksamt Spandau