Neue Weichen für die Berliner Allee in Weißensee

Die Berliner Verkehrsbetriebe erneuern Weichen und Fahrleitungen für die Straßenbahn auf der Berliner Allee in Weißensee.

Ohne voll funktionstüchtige Weichen und Fahrleitungen kann die Straßenbahn nicht reibungslos fahren. Daher erneuern die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) beides in der Berliner Allee in Weißensee. In einer Pressemitteilung heißt es, dass die Bauarbeiten zwischen Buschallee und Indira-Gandhi-Straße am 23. November, zirka 4.30 Uhr, beginnen und voraussichtlich am 29. November, zirka 7 Uhr, abgeschlossen sein werden.

Busse als Ersatz

Die Straßenbahnlinie M4 fährt zum einen von Zingster Straße beziehungsweise Falkenberg über Sulzfelder Straße zum Pasedagplatz beziehungsweise Betriebshof Weißensee. Und zum anderen ist sie vom S-Bahnhof Hackescher Markt über Weißer See, Hohenschönhauser Straße bis Freienwalder Straße beziehungsweise Ahrensfelde/ Stadtgrenze unterwegs.

Die Linie 12 ist zwischen Am Kupfergraben, Weißer See sowie Hohenschönhauser Straße im Einsatz und fährt von dort weiter zur Scharnweberstraße/Weichselstraße. Die Linie 16 ist in dieser Zeit nicht im Einsatz. Alternativ sind Busse für die M4 zwischen Sulzfelder Straße, Weißer See und Gounodstraße und für die 12 zwischen Pasedagplatz (Parkstraße/Rennbahnstraße), Weißer See und Gounodstraße unterwegs.

Ein perfektes Duo

Die Erneuerung der Fahrleitungen vom 29. November, zirka 7 Uhr, bis 30. November, zirka 0.30 Uhr, macht das perfekte Duo komplett. Die Straßenbahnlinie M4 fährt von Zingster Straße beziehungsweise Falkenberg über Sulzfelder Straße zum Pasedagplatz beziehungsweise Betriebshof Weißensee. Außerdem fährt die Linie vom S-Bahnhof Hackescher Markt über Greifswalder Straße/Danziger Straße zum Arnswalder Platz.

Die Linie 12 befindet sich zwischen Am Kupfergraben, Weißer See und Gounodstraße in Betrieb und fährt von dort weiter zur Scharnweberstraße/Weichselstraße. Ersatzweise fahren Busse für die Linie M4 zwischen Sulzfelder Straße und Greifswalder Straße/Danziger Straße sowie für die 12 zwischen Gounodstraße, Weißer See und Pasedagplatz (Parkstraße/Rennbahnstraße).

Datum: 21. November 2020, Text: Redaktion, Bild: imago images/Jürgen Heinrich