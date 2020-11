Pankow: Umfassende Sanierung der Friedrich-Engels-Straße in Rosenthal

Vor Sanierung der maroden Straße im Pankower Ortsteil Rosenthal wird es eine Öffentlichkeitsbeteiligung geben.

Wie das Bezirksamt jetzt mitteilte, soll die Umgestaltung der Friedrich-Engels-Straße mit dem 3. Bauabschnitt komplettiert werden. Betroffen sind die Abschnitte Nordendstraße bis Hauptstraße und bis Wilhelmsruher Damm/ Quickborner Straße sowie Quickborner Straße bis Wendeanlage der Straßenbahn.

Da sich gegenüber der 2013 vorgestellten Planung umfangreiche Änderungen ergeben haben, wird nun eine ergänzende Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. Vom 23. November bis zum 8. Januar können sich alle Interessierten im Rahmen dieser Öffentlichkeitsbeteiligung über das Vorhaben informieren.

Eingereichte Fragen

Die Beteiligung findet dabei mit Blick auf die aktuelle Lage hinsichtlich der Covid-19 Pandemie ausschließlich online statt. Anregungen, Hinweise und Fragen zu den vorgestellten Planunterlagen (Lagepläne, Querprofile) können per E-Mail an 3.Abschnitt-FES@ba-pankow.berlin.de eingereicht werden. Alternativ ist eine Zusendung per Post möglich an das Pankower Straßen- und Grünflächenamt, Darßer Straße 203, 13088 Berlin (Vorgang FES BA 3). Eine Zusammenfassung und Beantwortung aller eingereichten Fragen gibt es im Anschluss online.

Diese Öffentlichkeitsbeteiligung wird vor dem Antrag auf Planfeststellung durchgeführt. Über den Beginn des Verfahrens wird zu gegebenem Zeitpunkt, voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2021, durch öffentliche Bekanntmachung informiert.

Neue Aufteilung

Mit dem Straßenausbau soll die Friedrich-Engels-Straße entsprechend ihrer Funktion im übergeordneten Straßennetz als wichtige Verkehrsverbindung mit überbezirklicher Bedeutung hergestellt werden. Auf einer Länge von circa 1.650 Metern und mit Breiten von 14,50 bis 30 Metern wird dazu der Straßenquerschnitt komplett neu aufgeteilt.

Im gesamten Straßenzug soll die Straßenbahnstrecke zweigleisig ausgebaut werden. Die Gleise werden dabei vorwiegend auf besonderem begrünten Bahnkörper in Mittellage geführt. Links und rechts der Gleisanlage werden jeweils eine Richtungsfahrbahn und durchgehende Radfahrstreifen sowie Grünstreifen und befestigte Gehwege angeordnet.

Hohe Verkehrsqualität

Die Straßenbahnhaltestellen Angerweg, Wiesenwinkel, Hauptstraße/ Friedrich-Engels-Straße und Rosenthal Nord werden komfortabel und barrierefrei angelegt. Zur Absicherung einer hohen Verkehrsqualität und Leistungsfähigkeit erhalten die Knotenpunkte Friedrich-Engels-Straße/ Kastanienallee und Wilhelmsruher Damm/ Quickborner Straße künftig Ampeln.

Die vorhandene Ampel Friedrich-Engels-Straße – Wilhelmsruher Damm/ Hauptstraße wird entsprechend der neuen Straßenraumaufteilung umgebaut. In Kombination mit dem Straßenbau müssen zudem Regenentwässerung angelegt und die Straßenbeleuchtung sowie die Fahrleitungsanlage der Tram erneuert werden.

Datum: 19. November 2020, Text: Redaktion, Bild: imago images