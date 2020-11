Steglitz-Zehlendorf: Brand zerstört Ladenzeile an U-Bahnhof Onkel Toms Hütte

Nach dem Brand in der Ladenstraße neben dem U-Bahnhof Onkel Toms Hütte bleibt die Linie U3 im Süden weiterhin unterbrochen.

Der am Sonntagabend ausgebrochene Brand am U-Bahnhof Onkel Toms Hütte ist mittlerweile unter Kontrolle. Das teilte die Berliner Feuerwehr am Montag mit. Ermittler eines Brandkommissariates haben mit den Untersuchungen begonnen. In einem Geschäft in der Ladenzeile in Zehlendorf war ein Feuer ausgebrochen, das sich auf das Dach der Station ausbreitete. Die Flammen waren kilometerweit zu sehen.

Feuer in Imbiss an U-Bahnstation ausgebrochen

Laut Polizei hatte ein 41-jähriger Zeuge am Sonntag gegen 21 Uhr in der Ladenzeile einen lauten Knall gehört und dann ein Feuer in einem Imbiss gesehen. 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten zu dem Großbrand aus. „Einsatzkräfte retteten während der Löscharbeiten den lebensgefährlich verletzten Besitzer aus dem brennenden Imbiss“, sagte ein Polizeisprecher.

Der 32-jährge Mann wurde mit starken Verbrennungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo er auf einer Intensivstation behandelt wird. Ebenfalls verletzt wurden ein 28-jähriger Mann und ein 12-jähriger Junge, die in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden mussten.

Wohnhäuser in Riemeisterstraße evakuiert

Mit speziellen Sägen wurden Öffnungen im Dach geschaffen. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten nach Angaben der Polizei zwei Wohnhäuser in der Riemeisterstraße evakuiert werden. Einsatzkräfte sprachen von einer massiven Geruchsbelästigung.

Am Montagmorgen waren noch 15 Einsatzkräfte vor Ort, die die Glutnester in dem Gebäude kontrollierten. Mittlerweile hat die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Brandermittler und Mitarbeiter des Bezirksamtes haben begonnen, das Gebäude zu untersuchen. Unklar sei derzeit, wie es zu der Explosion kam. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei nicht auszuschließen, dass sich Gas entzündet hatte.

Pendelzüge zwischen Breitenbachplatz und Krumme Lanke

Die U-Bahnlinie U3 bleibt zwischen den Bahnhöfen Freie Universität (Thielplatz) und Krumme Lanke weiterhin unterbrochen, ließ die BVG am Montag wissen. „Wir gehen davon aus, dass es mindestens einige Tage dauern wird, bis wir dort wieder fahren können“, sagte U-Bahn-Bauchef Uwe Kutscher am Montagnachmittag. „Selbstverständlich hat die Sicherheit unserer Fahrgäste oberste Priorität. Wir prüfen derzeit, welche Maßnahmen – neben einer Reinigung – notwendig und möglich sind, um einen sicheren Betrieb wieder aufzunehmen.“

Zwischen Breitenbachplatz und Freie Universität (Thielplatz) fährt ein Pendelzug im 15-Minuten-Takt. Die BVG informiert schnellstmöglich, wenn es Änderungen am Verkehrsangebot auf der südlichen U3 gibt, hieß es

Argentinische Allee besser umfahren

Wegen der noch andauernden Löscharbeiten bleibt die Riemeisterstraße zwischen der Argentinischen Allee und Wilskistraße gesperrt. Auch die Argentinische Allee zwischen der Onkel-Tom-Straße und der Riemeistertsraße müssten Verkehrsteilnehmer wegen der noch andauernden Sperrungen meiden, so die Einsatzkräfte.

Dieser Beitrag entstand mit Unterstützung der Berliner Zeitung. Den Originalbeitrag finden Sie hier.

Datum: 16. November 2020, Text: pde/eri/lex/nm, Bild: imago images/Marius Schwarz