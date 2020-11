Auf Berlins Schienen geht es 2021 rund

S-Bahn und BVG wollen im kommenden Jahr auf vielen wichtigen Strecken sanieren.

Bitte ins Wageninnere durchtreten sowie Mund und Nase bedecken! Trotz Corona sind die S-Bahnen tagsüber ziemlich voll. Wer als Handwerker, Krankenschwester oder Fabrikarbeiter sein Geld verdient, für den ist Homeoffice keine Alternative. Umso härter werden ihn oder sie die gerade angekündigten Betriebsunterbrechungen treffen.

In den kommenden Monaten müssen sich die Fahrgäste darauf einstellen, dass S-Bahn-Strecken wegen Bau- oder Stellwerkarbeiten gesperrt werden. Erste längere Unterbrechungen wurden jetzt bekannt. So steht einer der wichtigsten Abschnitte im Netz auf der Liste: Auf der östlichen Linie S5 müssen die Reisenden bis zu drei Wochen lang auf Busse umsteigen. Auf anderen Routen stehen ebenfalls Sperrungen mit Schienenersatzverkehr (SEV) an.

Gesperrter Abschnitt

„Auf der S5 gibt es drei Bauabschnitte“, sagte ein Bahnsprecher. Es beginnt mit einer Sperrung, die ein sehr langes Teilstück umfasst: Vom 8. Januar, 22 Uhr, bis zum 25. Januar, 3 Uhr, wird die Strecke zwischen dem Biesdorfer Kreuz bis Strausberg Nord nicht befahrbar sein. Aus Richtung Westen kann die S-Bahn dann nur noch bis Friedrichsfelde Ost fahren.

In den darauffolgenden 24 Stunden, also bis zum 26. Januar um 3 Uhr, verkürzt sich der gesperrte Abschnitt auf Mahlsdorf–Strausberg Nord. Bis zum 1. Februar, 3 Uhr, ruht der Verkehr immerhin noch auf der S5 zwischen Hoppegarten und Strausberg Nord. Anlass der Unterbrechung: Zwischen dem Biesdorfer Kreuz und Strausberg Nord wird elektronische Stellwerkstechnik in Betrieb genommen.

Dichterer Takt

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wollen auf jeden Fall auf die Sperrung der S5 reagieren. „Während der Baumaßnahme auf der S-Bahn wird die U-Bahn-Linie U5 in ihrem dichten Takt und bezüglich der Fahrzeuggröße mit maximaler Kapazität verkehren“, sagte BVG-Sprecher Markus Falkner. Zwischen den U5-Fahrten liegen tagsüber weniger als fünf Minuten. Weil in Biesdorf und Friedrichsfelde auf der Buslinie 192 mit einer erhöhten Nachfrage gerechnet wird, verdoppelt die BVG dort das Angebot.

Erneute Sperrung

Wo müssen S-Bahn-Fahrgäste sonst noch mit Sperrungen rechnen? Zum Beispiel auf der S3 zwischen Friedrichshagen und Erkner, wo von 7. Juni bis 9. August Gleise und Weichen erneuert werden. Im Süden Berlins hat der Neubau der Dresdner Bahn erneut zur Folge, dass auf der S2 zwischen Südkreuz und Blankenfelde keine S-Bahnen fahren. Diesmal ist es zwischen dem 24. Juni und dem 9. August so weit. Ebenfalls in den Sommerferien steht erneut die S5 auf dem Programm: Wegen Gleiserneuerungen verkehren zwischen Strausberg und Strausberg Nord vom 25. Juni bis 9. August keine Züge.

Eine weitere Sommerbaustelle entsteht auf der S25. Dort wird der Abschnitt zwischen Südkreuz und Lichterfelde Ost vom 1. Juli bis 9. August wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Einrichtung eines elektronischen Stellwerks ist der Grund dafür, dass auch auf dem Nordabschnitt der S25 zeitweise keine S-Bahnen fahren. Betroffen ist zwischen dem 3. und 25. Oktober das Teilstück Schönholz–Hennigsdorf.

Neues Projekt

Bei der U-Bahn wird im kommenden Jahr ebenfalls gebaut – und gesperrt. Ein neues Projekt betrifft dabei die Linie U7, wo Signale und Leittechnik für ein elektronisches Stellwerk aufgebaut werden. Zwischen Richard-Wagner-Platz und Möckernbrücke müssen Fahrgäste von Frühsommer bis November mit Auswirkungen rechnen. Weil auf der U9 Bahnhöfe instand gesetzt werden, gilt von Ende Juni bis Anfang August auch zwischen Walther-Schreiber-Platz und Rathaus Steglitz: Bus statt U-Bahn.

Datum: 12. November 2020, Text: Peter Neumann, Bild: imago images/snapshot-photography/R.Price