Countdown auf Flughafen Tegel

In Kürze starten die Vorbereitungen für ein neues Stadtviertel auf dem Airport TXL.

Am 4. November ist die südliche Startbahn am neuen Airport BER voll in Betrieb gegangen. Nun beginnt für die Tegel Projekt GmbH der Countdown. In einem halben Jahr, am 5. Mai 2021, wird der Flughafen Tegel aus der verwaltungsrechtlichen Planfeststellung entlassen und ist dann endgültig kein Flughafen mehr. Sobald im Anschluss daran alle sicherheitsrelevanten Anlagen von der Berliner Flughafengesellschaft zurückgebaut sind, kann das landeseigene Unternehmen das Gelände übernehmen.

“Stadt der Zukunft” auf 500 Hektar

„Nun stehen alle Zeichen auf Grün, um Berlin TXL, eines der größten Entwicklungsprojekte Europas, in die Umsetzung zu bringen“, sagt Philipp Bouteiller, Geschäftsführer der Tegel Projekt GmbH. „Auf 500 Hektar wird hier eine Stadt der Zukunft entstehen, sozial, nachhaltig, hoch innovativ, mit dem wahrscheinlich größten Holzbau-Quartier Europas.“

Für alle Interessierten wird nach der Übergabe des Geländes an die Tegel Projekt GmbH ein Infocenter im Flughafen-Verwaltungsgebäude einrichtet. Einen ersten Infopunkt gibt es dort bereits ab dem 8. November. Auf der Website www.zukunft-berlintxl.de kann man sich einen digitalen Überblick zur geplanten Nachnutzung verschaffen.

Tag der offenen Tür in Tegel geplant

Bevor die ersten Bagger anrollen, wird die Tegel Projekt GmbH den Flughafen im August 2021 nach eigenen Angaben noch einmal öffnen. Beim „Tag der offenen Tür“ sollen nicht nur die Gebäude offenstehen, sondern erstmals auch die bislang immer abgeriegelte Luftseite mit dem Rollfeld sowie den Start- und Landebahnen. Bouteiller: „Es wird sicher ein spannender Tag für alle Berlinerinnen und Berliner. Ein Blick hinter die Kulissen des ehemaligen Flughafens wird ebenso möglich sein, wie ein Blick in die Zukunft, auf das neue Kapitel von Berlin TXL, mit der Urban Tech Republic, dem Schumacher Quartier und dem riesigen neuen Landschaftsraum.”

Ab Herbst 2021 werden Baustraßen hergestellt, die Baulogistik eingerichtet und erste Altlasten beräumt. Parallel erweitert die Tegel Projekt GmbH das Informationsangebot vor Ort und wird dann auch Ausstellungen, Veranstaltungen und Führungen anbieten. Ebenfalls 2021 starten erste Vergabeverfahren für die Grundstücke in der Urban Tech Republic sowie im “Schumacher Quartier”, die von den städtischen Wohnungsbaugesellschaften, Wohnungsbaugenossenschaften und privaten Baugruppen bebaut werden können.

Schumacher Quartier ab 2027 bereit für erste Mieter

Ab 2022 beginnen dann die Sanierungen in den Bestandsgebäuden, parallel hierzu wird hier die Vermietung für Zwischennutzungen hochfahren, und auch die ersten Tiefbauarbeiten im Schumacher Quartier beginnen. “Sofern der Planungs- und Bauablauf störungsfrei verläuft, können ab 2027 die ersten Mieter in ihre Wohnungen einziehen”, so die Tegel Projekt GmbH. Die ehemaligen Terminals A und B, der Tower oder die Hangars sollen dann fertig umgebaut sein, so dass die Beuth Hochschule einziehen und das Gründungs- und Innovationszentrum den Betrieb aufnehmen kann.

Ab 2021 und über einen Zeitraum von rund 20 Jahren entsteht auf dem 500 Hektar großen Areal des Flughafens Tegel nicht nur ein vollkommen neuer Stadtteil, sondern das Modell für die smarte, nachhaltige und soziale Stadt von morgen: mit der „Urban Tech Republic“, einem Forschungs- und Industriepark für urbane Technologien, dem „Schumacher Quartier“ mit über 5.000 Wohnungen für mehr als 10.000 Menschen und einem 200 Hektar großen Landschaftspark.

Datum: 4. November 2020, Text: red/nm, Bild: imago images/Jürgen Ritter