Zoo und Tierpark Berlin bleiben geöffnet

Aquarium Berlin und Tierhäuser wurden wegen Corona geschlossen.

Die Parkanlagen von Zoo und Tierpark bleiben trotz der coronabedingten Schließung von Freizeit- und Kultureinrichtungen zu den regulären Öffnungszeiten (9 bis 16.30 Uhr) für Besucher geöffnet. Das teilt die Betreibergesellschaft mit. Die meisten Tiere werden auf ihren Außenanlagen, soweit es die Witterungsverhältnisse erlauben, zu sehen sein.

Maskenpflicht und Online-Tickets

Weiterhin gelten in Zoo und Tierpark die gängigen Abstands- und Hygieneregeln. Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem: „Wir bitten unsere Gäste noch einmal inständig, Tickets online zu kaufen, Abstand zu anderen zu halten und im gesamten Zoo und Tierpark eine Maske zu tragen.“ Das Aquarium Berlin sowie die Tierhäuser von Zoo und Tierpark Berlin bleiben geschlossen. Gleiches gilt für das Schloss Friedrichsfelde und alle begehbaren Tieranlagen inklusive der Streichelzoos. Während der gesamten Besuchszeit gilt Maskenpflicht. Die Gastronomie in Zoo und Tierpark bietet an einzelnen Standorten Speisen und Getränke zum Mitnehmen an.

Die Zoologischen Gärten gehören zu den meistbesuchten Zoos weltweit, rund 5,5 Millionen Menschen aus aller Welt haben im vergangenen Jahr Zoo und Tierpark Berlin besucht. Wenngleich die aktuelle Lage verheerende finanzielle Auswirkungen für die Zoologischen Gärten Berlin zur Folge habe, sei die Versorgung der rund 30.000 Tiere weiterhin sichergestellt, wird mitgeteilt.

Datum: 3. November 2020, Text: red/nm, Bild: imago images/Hohlfeld