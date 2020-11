Auto in fünf Schritten winterfest machen: Checkliste und Tipps

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für einen umfangreichen Winter-Check Ihres Fahrzeugs. Mit diesen fünf Schritten machen Sie Ihren PKW fit für den Winter.

Dunkelheit, Frost, Glatteis und Regen verlangen Autofahrern wie PKW im Winter einiges ab. Damit Sie sicher und gefahrlos durch die kalte Jahreszeit kommen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen umfangreichen Winter-Check Ihres Fahrzeugs. Mit diesen fünf Schritten machen Sie Ihren PKW fit für den Winter.

Schritt 1: Reifen-Check

Sobald die Temperaturen unter 7 Grad fallen, ist der Reifenwechsel auf Winterreifen Pflicht. Doch auch, wer mit Ganzjahresreifen fährt, sollte einen Blick auf die Reifen werfen: Die Mindestprofiltiefe von 4 Millimetern ist für Winter- und Ganzjahresreifen vorgeschrieben. Für abgefahrene Profile droht ein Bußgeld von min. 60 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.

Sie haben noch keinen Termin zum Räderwechsel vereinbart?





Schritt 2: Für gute Sicht sorgen

Bei Regen, Schnee und Dunkelheit ist eine gute Sicht für die Sicherheit unabdingbar. Die Beleuchtungsanlage sollte daher einer Prüfung unterzogen werden, bei der alle Scheinwerfer, Fern- und Abblendlicht, Begrenzungs- und Parkleuchten, Bremslichter, Schlusslichter, Nebelschlussleuchte und Fahrtrichtungsanzeiger überprüft werden.

Die Volkswagen Automobile Berlin GmbH, ASB Autohaus Berlin GmbH und Volkswagen Automobile Potsdam GmbH bieten Ihnen den Licht-Test im November 2020 kostenlos an. Dort werden genau die genannten Punkte überprüft. Sollten bei der Prüfung Fehlfunktionen festgestellt werden, können diese nach Rücksprache mit Ihnen umgehend behoben werden.



Schritt 3: Verschleißteile checken

Ihr Fahrzeug wird in den Wintermonaten besonders belastet. Kälte, Schmutz, Streusalz, Laub, Eis verlangen nicht nur dem Lack, sondern allen Komponenten Ihres Fahrzeuges alles ab.

Die Wischerblätter sind zu kontrollieren und ggf. auszutauschen, das Scheibenwischwasser muss mit Frostschutz ergänzt werden. Um Motorschäden zu vermeiden, muss genügend Frostschutzmittel im Kühlwasser vorhanden sein. Batterien sind kälteempfindlich; es ist zu prüfen, ob diese noch ausreichend geladen und leistungsstark für die kalte Jahreszeit ist. Eine standardmäßige Überprüfung und ggf. Nachfüllen des Motoröls ist ebenfalls Bestandteil eines sorgfältigen Winter-Checks. Eine Überprüfung der Bremsen hinsichtlich deren Leistungsfähigkeit gehört ebenfalls zum Prüfumfang. Schließlich lohnt es sich, die Gummidichtungen der Türen zu pflegen, damit diese nicht anfrieren.

Wir prüfen diese wichtigen Punkte bei unserem Winter-Check für nur 14,62 €.



Schritt 4: Winter-Zubehör prüfen und einbauen

Sinnvolles Zubehör ermöglicht es Ihnen, die kalten Wintermonate angenehm und bequem zu überstehen. Nicht fehlen sollte zum Beispiel ein Eiskratzer samt Handfeger. Alternativ können Sie auf eine Abdeckung für die Frontscheibe oder Scheibenenteiser zurückgreifen.

Für angenehme Wärme und freie Scheiben schon vor dem Fahrzeugstart, sorgt eine Standheizung, welche sich in vielen Fahrzeugmodellen nachrüsten lässt.



Schritt 5: Haupt- und Abgasuntersuchung

Alle zwei Jahre ist es wieder so weit: Das Fahrzeug muss zur HU /AU. PKW-Besitzern, die sich nicht an die vorgeschriebenen Fristen halten, drohen Bußgelder. Wer in den Wintermonaten mit seinem Auto zum TÜV muss, kann dies mit dem Winter-Check kombinieren und dabei sparen.







Datum: 2. November, Text: red., Bild: VW AG