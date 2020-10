Berlin-Hohenschönhausen: Zu viele Hühner im Falkenberger Tierheim

Im Tierheim Berlin herrscht gerade Platznotstand bei den Hühnern und Hähnen. Jetzt werden Menschen gesucht, die ein artgerechtes Zuhause bieten wollen und können.

„Unsere Platzkapazitäten sind erschöpft“, sagt Tierheim-Sprecherin Annette Rost. Erst Mitte September wurden sechs winzige Hühnerküken in Weißensee ausgesetzt. Die in einem Karton gefundenen Tiere mussten noch einige Wochen mit einer Wärmelampe versorgt und speziell gefüttert werden.

Problematische Haltung

Bereits Anfang Juli waren in einem Lichtenberger Hochhaus auf einem Balkon fünf Hühner in zwei Pappkartons vom Veterinäramt sichergestellt worden. Ihr Zustand war katastrophal. Weil sie in den Kartons lebten und nicht ausweichen konnten, waren sie gestresst und haben sich gegenseitig verletzt. Im Tierheim Berlin wurden sie auf dem Tierschutz-Bauernhof einquartiert und haben dort viel Platz, genug Futter und frische Luft.

Leider voll im Trend – aber selten artgerecht

Private Hühnerhaltung ist in diesem Jahr zu einem immer größeren Trend geworden, auch in Großstädten wie Berlin. Man kann die Tiere kaufen oder sogar mieten. „Solange eine artgerechte Unterbringung gegeben ist, ist das prinzipiell auch kein Problem“, so Annette Rost. „Doch nur die wenigsten Stadtbewohner können das wirklich gewährleisten.“ Man dürfe nicht vergessen, dass es hier um Lebewesen geht, die genauso Bedürfnisse haben wie Hunde, Katzen oder andere beliebte Haustiere. „Verkaufsslogans wie ‚Huhn to Go‘ degradieren die Tiere zu Gegenständen.“

Sehr soziale Tiere

Hühner brauchen nicht nur eine kleine Buchte und ein paar Körner. Sie gehören auch nicht in eine Mietwohnung oder auf einen Balkon. Auch sie brauchen Platz, eine Wiese, Sand zum Scharren und Beständigkeit. Sie sind sehr soziale Tiere, die feste Gruppen mit Artgenossen schätzen. Ein ständiger Ortswechsel wie bei einer Vermietung ist auch für sie purer Stress.

Wer Hühnern oder vor allem auch Hähnen aus dem Tierheim Berlin ein artgerechtes Zuhause bieten kann, findet auf www.tierschutz-berlin.de in der Tierdatenbank weitere Infos oder kann sich gern per Telefon oder Mail direkt bei den Tierpfleger*innen melden:

030 76 88 81 61 oder exotenhaus@tierschutz-berlin.de.

Datum: 22. Oktober 2020, Text: red, Bild: imago images / Kickner