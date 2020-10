Die neue Veranstaltungsreihe mit vielen Events gibt es auch unter freiem Himmel zu hören. Hörspielnächte steuern auf ein rundes Jubiläum zu.

Ein Open-Air-Live-Hörspiel auf dem Jagdschloss Grunewald, Hörspiele am Lagerfeuer und aus dem Rucksack, Hörspiel-Spaziergänge via App sowie Programm im Internet. Die Berliner Hörspielnächte haben sich einiges einfallen lassen, um gemeinsam mit ihren Partnern auch in diesen Zeiten ein Stück Hörspiel-Kultur erlebbar zu machen. Zusätzlich gibt es Live-Hörspiele im Impro-Theater Bühnenrausch, kurze Live-Hörspiele in einer Bibliothek und Hörspielabende zu Gertrude Stein im Deutsch-Jüdischen Theater.

Premierenjahr bereitet den Geburtstag vor

Die Berliner Hörspielnächte, die in diesem Jahr zum ersten Mal stattfinden, nehmen damit Kurs auf den 100. Geburtstag des Hörspiels im Jahr 2024, der groß gefeiert werden soll. Ein Jahrhundert zuvor schickte Radiopionier Hans Flesch seine „Zauberei auf dem Sender“ über den Äther, das erste deutschsprachige Hörspiel. Die Hörspielnächte sind somit auch als Geburtstagsfeier für das Hörspiel gedacht.

Veranstaltungen überall in der Stadt

Um auf das facettenreiche Genre Hörspiel aufmerksam zu machen, gibt es keinen einzelnen zentralen Ort, an dem gefeiert wird. Stattdessen gibt es zahlreiche Hörspielveranstaltungen über die Stadt verteilt. Für jeden ist etwas dabei: Ob begeisterter Besucher von Live-Hörspielen, dem Theater für die Ohren, Liebhaber von anspruchsvollen Radio-Hörspielen, Fan von Grusel- und Serienhörspielen oder ambitionierter Hörer von Hörspielen aus der Freien Szene.

An jeden ist gedacht und zuhören kann jeder: Sowohl live als auch und online gibt es Hörspiel-Spaziergänge und andere Outdoor-Aktionen wie zum Beispiel Hörspiele am Lagerfeuer, Hör-Lounges und ‘lauschige’ Hörspielabende in Cafés und Buchhandlungen zu erleben. Wer will, kann an Ratespielen zu Hörspielen oder beim Outtake-Sprecher-Raten teilnehmen Außerdem sind Workshops, Vorträge, Studio-Touren, Info-Veranstaltungen, Diskussionen und Netzwerk-Abende im Programm.

Hinweise und Informationen zu allen Veranstaltungsorten, -zeiten, Tickets und Anmeldungen sind im Veranstaltungskalender auf der Seite der Berliner Hörspielnächte zu finden. Zu einigen Events ist der Eintritt sogar kostenfrei.

Datum: 25. Oktober 2020