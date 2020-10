Berlin-Hohenschönhausen: Der Mühlengrund erntet Solarstrom

Großes Mieterstromprojekt startet mit Solarstromanlagen auf 23 Gebäuden.

Die Wohnungsbaugenossenschaft „Neues Berlin“ und die Berliner Stadtwerke werden in der Wohnanlage Mühlengrund in Neu-Hohenschönhausen sechs Solarstromanlagen installieren. Die Gesamtleistung der Anlage wird rund 500 Kilowatt betragen.

Die Mieter von mehr als 1.100 Wohnungen sollen demnach bald den Ökostrom vom eigenen Dach beziehen können. Die zusammen 4.000 Quadratmeter großen Solaranlagen werden auf insgesamt 23 Sechsgeschossern zwischen Falkenberger Chaussee, Rüdickenstraße und Am Breiten Luch, nahe dem S-Bahnhof Hohenschönhausen, errichtet. Damit lassen sich dann rund 420.000 Kilowattstunden Ökostrom im Jahr ernten. Die CO2-Einsparung wird jährlich rund 235 Tonnen betragen. „Wir freuen uns sehr, dass die Genossenschaft Neues Berlin damit schon das dritte und dabei auch für Berliner Verhältnisse recht große Vorhaben mit uns gestartet hat“, sagt Dr. Kerstin Busch, Geschäftsführerin der Berliner Stadtwerke.

Erfahrene Kooperation

Die Berliner Stadtwerke und die Wohnungsbaugenossenschaft haben 2019 bereits erfolgreich ein Mieterstromprojekt in der Wohnanlage Malchower Aue in Hohenschönhausen umgesetzt. Dort können sich seither rund 640 Haushalte mit günstigem Ökostrom vom eigenen Dach versorgen. In diesem Jahr haben die Berliner Stadtwerke eine bereits existierende Solaranlage auf dem Gebäude Degenerbogen zur intelligenten Mieterstromanlage umgerüstet. Für die Berliner Stadtwerke ist die Umsetzung lokaler Ökostromprojekte ein wichtiges Etappenziel, um eine klimafreundliche und bezahlbare Versorgung für alle Einwohner zu ermöglichen.

Bald 20.000 Berliner Nutzer

Hierfür werden unter anderem in Wohnquartieren und auf öffentlichen Gebäuden Solarstromanlagen installiert, um sauberen Strom möglichst dort zu erzeugen, wo dieser auch verbraucht werden kann. Neben diesem lokalen Anlagenausbau bieten die Berliner Stadtwerke mit ihrem berlinStrom-Tarif stadtweit kommunalen Ökostrom an. Mehr als 19.000 Ökostrom-Haushalte zählt der einzige öffentliche Energieversorger Berlins heute zu seinem umweltbewussten Kundenstamm.

Datum: 23. Oktober 2020, Text: red, Bild: Matthias Voelzke